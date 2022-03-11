تقرير.. هل يتكرر مشهد كارتيرون مع فيريرا في لعنة البداية بالأبطال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

حاول الزمالك بعد تعيين المخضرم البرتغالي جيوسفالدو فيريرا، العودة للمنافسة على التأهل للدور المقبل بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

بداية البرتغالي العائد لقلعة ميت عقبة كانت أمام الوداد البيضاوي المغربي، اليوم الجمعة، ليتلقى الزمالك خسارة بهدف دون رد، في لقاء جاء ضمن الجولة الرابعة بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

مسيرة الزمالك في مرحلة المجموعات انطلقت مع المدرب الفرنسي السابق باتريس كارتيرون، إلا أن الفريق الأبيض عجز عن تحقيق أي فوز بعد الخسارة من الوداد في الدار البيضاء بنتيجة (3-1)، والتعادل مع بترو أتلتيكو (2-2) ثم الخروج بنتيجة سلبية أمام ساجرادا.

نتائج الزمالك مع كارتيرون أدت إلى رحليه مع عودة فيريرا من جديد للفارس الأبيض بعد إنجاز موسم (2014-2015) وحصوله على لقبي الدوري والكأس.

لكن السؤال.. هل يتكرر مشهد كارتيرون مع فيريرا في لعنة البداية بالأبطال؟

- الخسارة من الترجي

في الموسم الماضي، عاد باتريس كارتيرون لقيادة الزمالك خلفًا للبرتغالي جايمي باتشيكو، لتكون انطلاقة الفرنسي من مباراة الترجي الرياضي التونسي.

الزمالك وقتها كان يتواجد في المجموعة الرابعة مع كل من: الترجي الرياضي التونسي - مولودية الجزائر - تونجيث السنغالي.

وقبل بداية كارتيرون مع الزمالك لعب الأخير ثلاث مباريات بمرحلة المجموعات لتكون الحصيلة نقطتين بالتعادل مع مولودية الجزائر وتونجيث بدون أهداف، والخسارة في تونس بثلاثة أهداف مقابل هدف.

كارتيرون بدأ مشواره مع الزمالك بالجولة الرابعة ليتلقى الفارس الأبيض خسارة من الترجي بهدف دون رد، ثم فاز الفريق الأبيض على مولودية الجزائر بهدفين دون رد وتونجيث بأربعة أهداف مقابل هدف.

النتيجة كانت خروج الزمالك مبكرًا بعدما صعد الترجي من المجموعة متصدرًا بـ11 نقطة، وجاء مولودية الجزائر في المركز الثاني بتسع نقاط، ثم الزمالك بثمان نقاط.

- المشهد يتكرر

المشهد يتكرر للنسخة الثانية على التوالي مع الزمالك، فرحل كارتيرون قبل الجولة الرابعة وجاء فيريرا من جديد إلا أن البرتغالي تلقى الخسارة الأولى في الظهور الأول مع أبناء ميت عقبة.

وقبل مجيء فيريرا للزمالك لم يحقق بطل مصر سوى التعادل في مباراتين والخسارة في مباراة، ليصبح الحصيلة نقطتين من أصل 12 نقطة.

والآن ينتظر فيريرا والزمالك هدية من صاحب المركز الأخير فريق ساجرادا وهو تحقيق الفوز على بترو أتلتيكو أو التعادل معه على أقل تقدير من أجل مواصلة المنافسة على الصعود. (لمعرفة حظوظ الزمالك في التأهل.. اضغط هنا)

ويأتي ترتيب المجموعة الآن: الوداد البيضاوي (9 نقاط) - بترو أتلتيكو (7 نقاط) - الزمالك (نقطتين) - ساجرادا (نقطة).