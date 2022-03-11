ماذا قالت الصحف المغربية بعد فوز الوداد "التاريخي" على الزمالك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

تلقى فريق الزمالك صدمة جديدة في مسابقة دوري أبطال أفريقيا بالخسارة على ملعبه وبين جماهيره أمام فريق الوداد البيضاوي المغربي بهدف دون رد في لقاء أقيم على ملعب "استاد القاهرة" ضمن الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات.

وعجز الزمالك حتى الآن في تحقيق أي انتصار في مرحلة المجموعات بعد الخسارة مرتين من الوداد البيضاوي، والتعادل أمام بطلي أنجولا بترو أتلتيكو وساجرادا.

وأصبح الزمالك في انتظار هدية من ساجرادا وتعطيل بترو أتلتيكو حتى لا يتم خروجه رسميًا من بطولة دوري أبطال أفريقيا في لقاء سيقام غدًا السبت.

وأصبح ترتيب المجموعة حتى الآن: الوداد البيضاوي (9 نقاط) - بترو أتلتيكو (7 نقاط) - الزمالك (نقطتين) - ساجرادا (نقطة).

ويستعرض "الخليج 365" في السطور التالية، أبرز ما تناولته الصحف المغربية بعد الفوز التاريخي للوداد على الزمالك:

"الوداد يعود بفوز تاريخي على الزمالك"

قالت صحيفة "المنتخب"، إن فريق الوداد البيضاوي عاد من مصر بفوزًا تاريخيًا من أمام الزمالك.

وأضافت الصحيفة، أن فريق الوداد حقق أول فوزًا على الزمالك بمصر في إطار دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

"أول فريق مغربي يفوز على الزمالك في مصر"

ذكرت صحيفة "البطولة"، أن فريق الوداد البيضاوي أصبح أول فريق مغربي يفوز على الزمالك في مصر.

وأشارت الصحيفة المغربية، إلى أن الوداد بات أول فريق يفوز على الزمالك بمصر في تاريخ المواجهات التي جمعت الأندية المغربية بالفريق الأبيض.

وأضافت صحيفة البطولة في عنوانها أيضًا، أن الوداد يُحلق في سماء القاهرة ويعود إلى المغرب بالثلاث نقاط.

وبحسب الصحيفة المغربية، فإن الوداد أصبح قاب قوسين أو أدنى من الصعود إلى الدور المقبل بشرط سقوط ساجرادا الأنجولي في مباراة الغد أمام مواطنه بترو أتلتيكو.

"الوداد يُجدد فوزه على الزمالك"

صحيفة "هسبورت" قالت، إن فريق الوداد عاد من جديد ليفوز على الزمالك، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "استاد القاهرة".

وأضافت الصحيفة، أن الانتصار الثمين جاء عن طريق يحيى جبران بعد مرور ثلاث دقائق على بداية الشوط الثاني بهدف جاء من ضربة جزاء.

وكان الفريق الودادي حقق الفوز على الزمالك في الجولة الماضية أمام الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف في لقاء أقيم على ملعب "المركب الرياضي بمحمد الخامس".

"الوداد يضع قدمًا في دور ربع النهائي"

إذاعة "راديو مارس" عبر موقعها الإلكتروني، قالت إن فريق الوداد البيضاوي وضع قدمًا نحو الصعود إلى دور الثمانية بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وأضافت الإذاعة المغربية، أن الوداد ينتظر غدًا تعثر ساجرادا الأنجولي أمام بترو أتلتيكو من أجل حسم بطاقة الصعود رسميًا إلى الدور التالي.

"الوداد يُلحق بالزمالك هزيمة تاريخية"

وصفت صحيفة "LE360"، خسارة الزمالك من أمام الوداد بـ"الهزيمة التاريخية".

وقالت الصحيفة، إن فريق الوداد أصبح أول فريق مغربي يحقق الفوز على الزمالك في عقر داره بمصر.