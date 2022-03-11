لاعب الوداد: الفوز أمام الزمالك "ثمين".. ونعمل لنكون ضمن المنافسين على اللقب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أبدى لاعب الوداد المغربي، يحيى جبران، سعادته بالفوز أمام الزمالك ورضاه عن أداء لاعبي فريقه خلال اللقاء.

وقال جبران، في تصريحات لفضائية بي إن سبورتس عقب المباراة:"الحمدلله كنا في حاجة لهذه النتيجة، فوز ثمين، (هارد لك) لنادي الزمالك وإن شاء الله نفوز في المباراة المقبلة ونحسم التأهل".

وأتم لاعب فريق الوداد المغربي، تصريحاته بقوله:"نعمل لنكون ضمن الفرق المنافسة على اللقب وإن شاء الله نفرح الجمهور".

وكان فريق الوداد قد فاز بهدف سجله لاعبه جبران من ركلة جزاء في مرمى الزمالك خلال المباراة التي جمعتهما في وقت سابق من اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ورفع الوداد رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 9 في صدارة المجموعة، فيما توقف رصيد الزمالك عند نقطتين في المركز الثالث.