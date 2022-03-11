"5 قرارات".. أول رد فعل من مرتضى منصور عقب الخسارة أمام الوداد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك عدم التجديد لخمسة لاعبين من عناصر الفريق، إضافة إلى عرض سيف الدين الجزيري للبيع، عقب الخسارة أمام الوداد البيضاوي في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وقال مرتضى منصور عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" مساء الجمعة: "مرتضي منصور يعلن عدم التجديد لكلا من؛ أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم وطارق حامد ومحمد أبو جبل وعمر السعيد وعرض سيف الدين الجزيري للبيع."

وتابع: "توقيع غرامة مالية علي محمود علاء 200 ألف جنيه للإساءة للجماهير".

وأضاف: "إيقاف جميع مستحقات الفريق لنهاية الموسم".

وواصل: "الاعتماد علي بعض لاعبي فريق 2003 لاستكمال مسابقة الدوري".

وخسر الزمالك أمام الوداد البيضاوي بهدف نظيف في دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.