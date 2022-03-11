نبيه: أهدرنا فرصة التأهل مع كارتيرون.. وتصرف الجمهور طبيعي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد أسامة نبيه المدرب العام لنادي الزمالك أن فريقه أهدر فرصة التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في فترة المدرب الفرنسي السابق باتريس كارتيرون.

الزمالك وصل إلى الجولة الرابعة في مرحلة المجموعات وفي جعتبه نقطتين فقط، من تعادلين وهزيمتين، ما جعله على وشك مغادرة البطولة رسميا.

وفي تصريحات لقناة "بي إن سبورتس" بعد المباراة قال نبيه :"قلصنا فرصنا في التأهل في أول 3 مباريات مع المدرب باتريس كارتيرون بسبب التعادل مرتين والخسارة في المغرب".

وأضاف نبيه :"في الموسم الماضي تعرضنا للخسارة على ملعبنا أمام الترجي بنفس الطريقة، واليوم نخسر أمام الوداد أيضا".

وتحدث أسامة نبيه عن اللقاء قائلاً :"حصل الوداد على ثقة كبيرة بعد تسجيل ركلة الجزاء في الشوط الثاني، ولم نكن موفقين في تحويل فرصنا إلى أهداف".

وأنهى مدرب الزمالك :"ما حدث من الجمهور من هتافات في الملعب هو رد فعل طبيعي، لقد جاء الجمهور من أجل الاستمتاع بالفريق، لكننا نحتاج إلى دعمهم ومساندتهم".