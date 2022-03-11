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"المفاوضات انهارت".. هل اقترب صلاح من الرحيل عن ليفربول؟

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف الإيطالي فابريزيو رومانو، الصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات، أن محمد صلاح نجم ، ليس لديه نية للموافقة على العرض المقدم من إدارة "الريدز" للتجديد.

وكتب فابريزيو رومانو صحفي شبكة "سكاي" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" :"صلاح ووكيل أعماله ليس لديهم أي نية لقبول عرض العقد الجديد من ليفربول، المفاوضات انهارت منذ ديسمبر".

وأضاف :"صلاح أولويته هيّ البقاء، دعونا نرى الخطوة التالية من ليفربول".

وكان يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، تحدث عن مستقبل محمد صلاح مع الفريق، مؤكدًا أن النادي فعل ما بوسعه. (طالع التفاصيل)

وانتقل صلاح إلى ليفربول قادمًا من روما الإيطالي في صيف 2017، حيث قدرت الصفقة بما يقرب من 50 مليون يورو.

ومن المقرر أن ينتهي عقد صلاح (29 عامًا) مع ليفربول في صيف 2023، إلا أن إدارة "الريدز" تحاول الاحتفاظ بنجمها من خلال التجديد له.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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