"بترو أتليتكو يحدد البطاقة الثانية".. شرطان لتأهل الزمالك مع الوداد في دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

خسر الزمالك أمام الوداد المغربي بهدف نظيف، على ستاد القاهرة، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وبقي الزمالك في المركز الثالث بالمجموعة برصيد نقطتين من تعادلين وهزيمتين أمام الوداد، فيما ضمن بطل المغرب التأهل للدور ربع النهائي دون النظر لنتائج مباراتيه المقبلتين أمام سجرادا وبترو أتلتيكو الأنجوليين.

ويلعب بتروأتلتيكو، وسجرادا، السبت، مباراتهما ضمن الجولة ذاتها.

بترو أتلتيكو يحتل المركز الثاني برصيد 7 نقاط، فيما يتذيل سجرادا المجموعة برصيد نقطة وحيدة حصدها من التعادل أمام الزمالك في أنجولا.

وفي حالة فوز بترو أتلتيكو تنتهي فرص الزمالك في التأهل ويودع البطولة رسميا.

ترتيب المجموعة:

الوداد 9 نقاط من 4 مباريات

بترو أتليكو 7 نقاط من 3 مباريات

الزمالك 2 نقطة من 4 مباريات

سجرادا نقطة من 3 مباريات.

شرطان تأهل الزمالك:

ويحتاج الزمالك أولا في الفوز بمباراتيه المقبلتين أمام بترو أتليتكو في الجولة الخامسة في أنجولا، قبل الفوز في مباراة الجولة الأخيرة أمام سجرادا بالقاهرة، مع عدم جمع بترو أتلتيكو أكثر من نقطة وحيدة في مباراتي سجرادا والوداد المغربي.