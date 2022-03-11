الامارات | فريق الإمارات يشعل صراع الهبوط بالفوز على خورفكان

شكرا لقرائتكم خبر عن فريق الإمارات يشعل صراع الهبوط بالفوز على خورفكان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريق الإمارات فوزاً هاماً على فريق خورفكان بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين في استاد الإمارات برأس الخيمة ضمن منافسات الجولة 19 من دوري أدنوك للمحترفين، ليرفع فريق الإمارات رصيده إلى 9 نقاط ويبقى فريق خورفكان عند 18 نقطة، ويقترب الإمارات من فريقا المنافسة على الهبوط وهما العروبة والظفرة.

استغل فريق الإمارات أخطاء فريق خورفكان الذي كان أكثر سيطرة على المباراة حصولاً على الهجمات ولكن نجح لاعبوا الصقور في اقتناص هدفين الأول جاء عن طريق اللاعب البرازيلي ليثري سيلفا، في الدقيقة 26 من عمر المباراة، من تسديدة رائعة ومع بداية الشوط الثاني نجح اللاعب الأيفواري جوزيف قنادو، من أحراز الهدف الثاني في الدقيقة 48، ليضمن الفريق نقاط المباراة.

ونجح خورفكان في إحراز هدفه الوحيد من ركلة ركنية عن طريق البرازيلي دوغلاس ويليان، في الدقيقة 58، ولكنه لم ينجح في إحراز هدف التعادل رغم حصوله على 20 ركلة ركنية في المباراة، لتنتهي المباراة بفوز الإمارات بنتيجة 2-1.

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