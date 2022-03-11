الزمالك يخسر أمام الوداد المغربى بهدف ويقترب من وداع دورى الأبطال.. تفاصيل المباراة وترتيب المجموعة

الشارقة - اميمة ياسر - خسر فريق الزمالك أمام الوداد المغربى بهدف دون مقابل فى المباراة التى جمعتهما اليوم باستاد القاهرة فى الجولة الرابعة لدور المجموعات، ليتجمد رصيده عند نقطتين، ويقترب من توديع البطولة بشكل رسمى، بينما ارتفع رصيد الفريق المغربى إلى 9 نقاط فى صدارة المجموعة .

تشكيل الفريقين

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: محمد أبوجبل

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود حمدي الونش – محمود علاء – أحمد فتوح

خط الوسط: محمد أشرف روقا – إمام عاشور – يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي

خط الهجوم عمر السعيد

وضم تشكيل الوداد المغربى كلا من :-

حراسة المرمى: أحمد رضا التكناوتي

خط الدفاع: أشرف داري – يحيى عطية الله – أيوب العملود – أمين فرحان

خط الوسط: يحيى جبران – جلال الداودي - رضا الجعدي – أيمن الحسوني

خط الهجوم: زهير المترجي – جاي مبينزا

الشوط الأول

بدأ الزمالك بضغط هجومى كبير بهدف إحراز هدف التقدم ولم ينتظر فترة جس النبض وكان قريبًا من إحراز هدف التقدم بعد كرة عرضية من الجانب الأيسر يرتقى إليها أحمد سيد زيزو برأسه يتصدى لها حارس الوداد لتعود لإمام عاشور الذى يسدد الكرة يتصدى لها أحمد التكناوتى بنجاح.

حاول بعدها الزمالك الضغط من أجل إحراز هدف التقدم، وقام أشرف بن شرقى وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو بامتلاك منطقة الوسط من أجل إحراز هدف التقدم قابله دفاع محكم لإمتصاص حماس لاعبى الفريق الأبيض.

وفى الدقيقة 19 أضاع عمر السعيد أخطر فرص الزمالك من كرة عرضية من الجانب الأيمن لأحمد سيد زيزو تتخطى حارس المرمى وتجد رأس مهاجم الفريق الأبيض الذى يضرب الكرة لتصطدم بالأرض وتخرج فوق المرمى وسط اندهاش كل من في الملعب.

يحاول حارس مرمى الوداد امتصاص حماس لاعبى الزمالك بعد وقوعه في الأرض عقب اصطدامه بأشرف بن شرقى صانع ألعاب الزمالك، ينظم بعدها لاعبو الوداد صفوفهم ويقوموا بعمل أكثر من كرة ويحتسب حكم اللقاء ضربة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء بعد عرقلة محمود الونش لمحاولة مرور جاي مبينزا يلعبها يحيي جبران فوق مرمى محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك.

وفى الدقيقة 31 يحتسب حكم اللقاء ركلة حرة لصالح الزمالك بالقرب من منطقة جزاء الوداد جهة اليمين نفذها أحمد سيد زيزو عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها محمود علاء بتسديدة سيئة للغاية مرت بعيدة عن المرمى.

نشط لاعبو الوداد بعض الشئ في الربع ساعة الأخيرة وحاولوا صناعة بعض الهجمات الخطرة على مرمى محمد أبو جبل ، ينشط بعدها لاعبو الزمالك ويحاولون شن بعض الهجمات عن طريق الأجناب من أحمد فتوح الظهير الأيسر للأبيض الذى يتعرض للخشونة من أحد لاعبى الوداد واحمد سيد زيزو من الجانب الأيمن قابله ترسانة دفاعية من المنافس الذى حاول بشتى طرق تضييع الوقت المتبقى من الشوط الأول حتى اطلق حكم المباراة صافرته معلنا نهايته بالتعادل السلبى بين الفريقين .

الشوط الثانى

وطالب لاعبو الزمالك بركلة جزاء بعد لمس الكرة يد مدافع الوداد من تسديدة محمود علاء، ويخرج عمر السعيد وينزل مكانه سيف الدين الجزيرى فى الدقيقة 56.

ويضغط الزمالك بقوة لإدراك التعادل لكن دفاعات الوداد المغربى تتصدى لكل الهجمات التى قادها أوناجم وفشلت اختراقات إمام عاشور ولم تتاح له فرص التهديف.

ضغط لاعبو الزمالك فى الربع ساعة الثانية من الشوط الثانى بهدف إحراز هدف التعادل قابله دفاع محكم من لاعبى الوداد الذين نجحوا فى تجميد الكرة فى منطقة الوسط وعدم وجود خطورة كبيرة على مرمى الوداد البيضاوى .

وأجرى الزمالك عدة تغييرات هجومية بنزول حازم إمام ورزاق سيسيه بدلا من حمزة المثلوثى وأحمد سيد زيزو لزيادة الفاعلية الهجومية.

يسعى الفريق الأبيض فى الربع ساعة الأخيرة لإستغلال الأجناب وخاصة حازم إمام قابلة دفاع محكم من الوداد وفشل لاعبو الزمالك فى الإقتراب من حارس مرمى الوداد إلا أن سوء مستوى الخط الهجومى للأبيض وعدم استغلال الفرص وخروج أحمد سيد زيزو سهل من مهمة مدافعى المنافس الذى لم يلقى أى صعوبة فى إضاعة الوقت بشكل عملى حتى اطلق حكم المباراة صافرته معلنا نهاية اللقاء بخسارة الزمالك بهدف مقابل للاشئ .