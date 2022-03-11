الامارات | الهلال يثأر من المريخ في "دربي النيلين"

شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يثأر من المريخ في "دربي النيلين" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خلط الهلال أوراق المجموعة الأولى بفوزه الثأري على غريمه التقليدي وضيفه المريخ المنقوص 1-صفر في القمة السودانية "دربي النيلين" على ملعب "الجوهرة الزرقاء" اليوم ضمن الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

ورفع الهلال رصيده الى أربع نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف أمام المريخ الرابع، فيما حافظ الأهلي المصري على الوصافة باربع نقاط ايضاً، قبل مواجهته المنتظرة الغد مع مضيفه ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي المتصدر بسبع نقاط.

وتأخر حسم المباراة حتّى الدقيقة 84 عندما سجل البديل ياسر مزمل الهدف الوحيد بمتابعته كرة مرتدة من رأس زميله محمد عبد الرحمن اثر ركلة ركنية رفعها فارس عبدالله.

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