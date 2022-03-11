الامارات | 800 لاعب ولاعبة في جولة دبي ضمن "رابطة أبوظبي الدولية للجوجيتسو"

شكرا لقرائتكم خبر عن 800 لاعب ولاعبة في جولة دبي ضمن "رابطة أبوظبي الدولية للجوجيتسو" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق غدا في نادي شباب الأهلي بدبي منافسات جولة دبي ضمن بطولة رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو التي ينظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP)، وسط مشاركة 800 لاعب ولاعبة من مختلف الأندية والأكاديميات في فئات الشباب والهواة والمحترفين والأساتذة.

وتعتبر جولة دبي ثانية جولات رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو ومن المقرر إقامة 5 جولات منها في الدولة خلال موسم 2022، حيث كانت البداية مع جولة أبوظبي الشهر الماضي في جوجيتسو أرينا، وحققت نجاحا كبيرا على الأصعدة كافة.

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