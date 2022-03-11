على طريقة صلاح وماني.. حديث بين بنشرقي وأبو جبل وهدف للوداد (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد عمر:

شهدت مباراة الزمالك والوداد البيضاوي، حصول الفريق المغربي على ضربة جزاء في اللقاء الذي يقام على ملعب "استاد القاهرة".

ويستقبل فريق الزمالك منافسه الوداد البيضاوي، في لقاء يأتي ضمن حسابات الجولة الرابعة بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وحصل الفريق المغربي على ضربة جزاء بعد خطأ من المدافع محمود حمدي "الونش" والذي لمس الكرة بيده.

وقبل أن يسدد يحيى جبران ضربة الجزاء للوداد توجه المغربي أشرف بنشرقي للحارس محمد أبو جبل في لقطة أعادت الأذهان واقعة محمد صلاح مع أبو جبل في نهائي كأس أمم أفريقيا بين مصر والسنغال، والتي شهدت تألق أبو جبل وتصديه كرة ساديو ماني.

واستطاع يحيى جبران أن يسجل هدف التقدم للوداد في الدقيقة 48 من ضربة جزاء ليتقدم الفريق المغربي في النتيجة (1-0).

جدير بالذكر أن المجموعة الرابعة يأتي الترتيب كالتالي: بترو أتلتيكو (7 نقاط) - الوداد البيضاوي (6 نقاط) - الزمالك (نقطتين) - ساجرادا (نقطة).

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