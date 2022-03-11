رسالة من كيروش للاعبي منتخب مصر قبل موقعتي السنغال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

وجه البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب المصري، رسالة إلى لاعبي المنتخب قبل مواجهة السنغال في الشهر الجاري ضمن تصفيات كأس العالم والتي ستقام في قطر 2022.

وكتب كيروش عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" اليوم الجمعة :"دعونا نبدأ العد العكسي قبل 10 أيام، دعونا أن نتدرب بجد وبذكاء وأن نستعد لنهائي كأس العالم الذي سنخوضه، وأن نظهر بشكل رائع على أرض الملعب".

وأضاف المدير الفني البرتغالي :"عليك أن تستمتع بالتحدي، يجب أن نضحي ونعاني، أرسل لكم أطيب التمنيات بالفوز".

ومن المقرر أن يستضيف المنتخب المصري نظيره السنغالي يوم 25 من الشهر الجاري على ملعب "استاد القاهرة"، في المقابل ستقام مباراة الإياب يوم 29 من نفس الشهر بالسنغال.

وتُعد هذه المباراة ثأرية لمنتخب مصر بعد الخسارة من "أسود التيرانجا" بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة بركلات الترجيح، بعد لقاء انتهى أحداثه بنتيجة التعادل السلبي في الوقت الأصلي والإضافي.