مباشر.. الزمالك 0- 1 الوداد.. دخول إمام وسيسيه

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- علي البهجي:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تغطية مباشرة لأحداث مباراة الزمالك أمام الوداد المغربي ،باستاد القاهرة، في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي، محمود حمدي الونش، محمود علاء، أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد أشرف روقا، إمام عاشور، يوسف أوباما، أحمد سيد زيزو، أشرف بنشرقي.

خط الهجوم: عمر السعيد.

وعلى الجانب الأخر يلعب الودادا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد رضا التكناوتي

خط الدفاع: أشرف داري، يحيى عطية الله، أيوب العملود، أمين فرحان.

خط الوسط: يحيى جبران، جلال الداودي ، رضا الجعدي، أيمن الحسوني.

خط الهجوم: زهير المترجي، جاي مبينزا.

أحداث المباراة

جاءت أول فرصة خطيرة للأهلي في الدقيقة 7، بعد عرضية من الجانب الأيسر حولها اوباما برأسه لكن الحارس تصدى لها لتسقط أمام أحمد سيد زيزو الذي تدخل معه الحارس ويمنعه من هز الشباك.

وأهدر عمر السعيد هدفا محققا لفريق الزمالك في الدقيقة 19، بعد عرضية من الجانب الأيمن، حولها السعيد برأسية لكن كرته خرجت أعلى العارضة.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء لمحمود حمدي الونش في الدقيقة 27، بعدما قام بعرقلة لاعب الوداد من على حدود منطقة الجزاء.

ومع بداية الشوط الثاني قرر مدرب الزمالك فيريرا الدفع باللاعب محمد أوناجم بدلا من يوسف أوباما.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه محمد أشرف روقا لاعب الزمالك في الدقيقة 46 بعدما تدخل بعنف ضد لاعب الوداد.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء في الدقيقة 48 لصالح الوداد، بعدما لمس محمود حمدي الونش الكرة بيده داخل مطقة جزاء الزمالك، ليسجل الركلة يحيى جبران بنجاح على يسار الحارس أبو جبل.

ودخل المهاجم سيف الدين الجزيري في الدقيقة 56 بدلا من اللاعب عمر السعيد، لتنشيط الشق الهجومي للزمالك.

وسدد أحمد سيد زيزو ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 64 بطريقة رائعة لكن حارس الوداد تصدى لها ببراعة.

وقرر مدرب الزمالك إخراج حمزة المثلوثي وأحمد سيد زيزو ودخول الثنائي سيسيه وحازم إمام في الدفية 72 .