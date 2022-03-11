فيريرا يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الوداد المغربي في دوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض لقاء الوداد المغربي، المقرر لها في السادسة مساء اليوم الجمعة باستاد القاهرة، في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي، محمود حمدي الونش، محمود علاء، أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد أشرف روقا، إمام عاشور، يوسف أوباما، أحمد سيد زيزو، أشرف بنشرقي.

خط الهجوم: عمر السعيد.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد و حازم إمام ومحمد عبد الغني ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة وإسلام جابر ومحمد أوناجم ورزاق سيسيه وسيف الدين الجزيري.‏