إنبي يمطر شباك ديروط بسباعية ويتأهل لدور الـ 16 بكأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق فريق إنبي فوزًا ساحقا على نظيره ديروط، مساء اليوم الجمعة، بنتيجة 7-1، ضمن منافسات دور الـ 32 بكأس مصر.

وتقدم أحمد جمعة بالهدف الأول لفريق إنبي في الدقيقة 8، قبل أن يضيف عبدالرمن عماد الهدف الثاني في الدقيقة 26، ليسجل بعدها محمد مرسي الهدف الثالث في الدقيقة 44.

وعاد جمعة ليحرز هدفه الثاني والرابع لفريق إنبي في الدقيقة 61، قبل أن يسجل محمد شريف الهدف الخامس في الدقيقة 72، ليسجل بعدها صلاح ريكو الهدف السادس لفريق إنبي في الدقيقة79.

وجاء الهدف السابع لفريق إنبي في الدقيقة 90 عن طريق الخطأ من لاعب ديروط بعدما سجل في مرماه، وسجل فريق ديروط هدفه الوحيد في المباراة قبل صافرة نهاية اللقاء.

وبتلك النتيجة، تأهل فريق إنبي إلى دور الـ 16 لكأس مصر، بينما ودع ديروط البطولة من دور الـ 32.