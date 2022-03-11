مجموعة الأهلي.. الهلال يفوز على المريخ ويشعل الصراع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

فاز الهلال على نظيره المريخ بهدف دون رد، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

سجل هدف المباراة الوحيد ياسر موزامل في الدقيقة 85، في المباراة التي شهدت طرد عماد علي لاعب المريخ في الدقيقة 53.

ارتفع رصيد الهلال للنقطة الرابعة، ليتساوى مع المريخ والأهلي، فيما يتصدر صندانز جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط.

تشكيلة الهلال: أبوجا، عبد الله - صديق - واتارا – ارنق، عادل - متوكل - عبدول – مقدم، مصطفى - عبد الرحمن

تشكيلة المريخ: مصطفى، توماس - كرشوم - حمزة – خميس، عماد - طيفور - الرشيد – الصاوي، رمضان عجب – توني

ملخص المباراة:

شهدت بداية المباراة تدخلات قوية من جانب الفريقين، وتدخل الجهاز الطبي لعلاج أكثر من لاعب في أول 5 دقائق من اللقاء.

فرض الهلال سيطرته على مجريات اللقاء، في محاولات لتسجيل الهدف الأول، وسط ترجع كبير من لاعبي المريخ والاعتماد على الهجمات المرتدة والكرات الطويلة خلف المدافعين.

واصل الهلال محاولاته، حتى شهدت الدقيقة 20 التهديد الأول في المباراة، بعد أن دخل عبد الرحمن منطقة جزاء المريخ وسدد كرة، ولكن تصدى لها الحارس

في الدقيقة 22 جاء الظهور الأول للاعبي المريخ في وسط ملعب الهلال، عن طريق الصاوي الذي مر وسدد كرة قوية تصدى لها حارس المرمى وحولها لركنية.

الشوط الثاني وفي الدقيقة الأولى أهدر لاعبي المريخ هدفًا مؤكدًا، بعد عرضية أخطاء الحارس في الخروج من مرماه لتصل إلى توني والمرمى خالي تمامًا، ليلعب الكرة برأسية ولكن أعلى من المرمى.

شهدت الدقيقة 53 تدخل عيف جديد من جانب عماد علي لاعب المريخ، ليحصل على الإنذار الثاني والكارت الأحمر، ليكمل الضيوف المباراة بـ10 لاعبين.

واصل الهلال محاولاته حتى شهدت الدقيقة 85، هدف المباراة الوحيد عن طريق ياسر موازمل، قبل نهاية الشوط ليحصد الثلاث نقاط.