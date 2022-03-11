رسميا.. 4 تغييرات تاريخية في جائزة الكرة الذهبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية التي تمنح جائزة "الكرة الذهبية" تغييرات جديدة اعتبارا من بداية الموسم الحالي 2021/2022.

وجاءت التغييرات كالتالي:

- سيعتمد التصويت الآن على الأداء خلال الموسم (من أغسطس إلى يوليو) بدلاً من السنة التقويمية (من يناير إلى ديسمبر).

- ستستند جائزة 2022 إلى موسم 2021/22، وسيساهم كأس العالم 2022 بقطر في جائزة 2023.

- صحفيو البلدان المصنفة في المراكز من 1 إلى 100 حسب تصنيف فيفا هم من سيحق لهم التصويت، ليتم تقليل عدد المصوتين من الصحفيين من ممثلي 170 دولة لـ100.

- المعيار الأول سيكون المستوى الفردي للاعب، ثم يتعلق المعيار الثاني بالأداء الجماعي، والمعيار الثالث بفئة اللاعب واللعب النظيف، وفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية.

يُذكر أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، تُوج بالنسخة الأخيرة للكرة الذهبية "بالون دور" للمرة السابعة في تاريخه، كأكثر المتوجين بالجائزة منذ تأسيسها قبل 66 عاما.