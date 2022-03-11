الزمالك يحسم الديربي ويستعيد قمة اليد بالفوز أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

استعاد فريق الزمالك قمة بطولة دوري كرة اليد بعد الفوز أمام نظيره الأهلي اليوم الجمعة في الديربي الذي أُقيم على صالة د.حسن مصطفي في مدينة السادس من أكتوبر بالجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة الذهاب لدوري المحترفين.

ورفع الزمالك رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 10 في صدارة الجدول، فيما حصل الأهلي على نقطة ليرفع رصيده إلى 8:5 في المركز الثاني.

وإليكم ملخصًا بأبرز أحداث المباراة التي انتهت بفوز الزمالك بنتيجة 34 مقابل 28 للأهلي:

وتقدم سيف الدرع للزمالك في الدقيقة الأولى بهدف، فيما عادل محسن رمضان النتيجة للأهلي في الدقيقة الثانية.

وتقدم الزمالك مرة أخرى عن طريق لاعبه بكار في الدقيقة الثانية، قبل أن يتصدى كريم هنداوي لتسديدة لاعب الأهلي الجزيري في الدقيقة 3.

وتصدى حارس مرمى الأهلي، حميد في الدقيقة 3 لتسديدة الدرع ولكن احتسب الحكم رمية جزائيه للزمالك سددها أحمد الأحمر بنجاح.

وقلص الأهلي النتيجة بهدف في الدقيقة الرابعة، قبل أن يتصدى حميد لفرصة الزمالك لزيادة الفارق في الدقيقة التالية.

وسدد لاعب الأهلي أسامة الجزيري كرة في الدقيقة 5 بنجاح ليتعادل للأهلي قبل أن يتصدى كريم هنداوي لفرصة الأهلي للتقدم للمرة الأولى في المباراة عن طريق سيسا في الدقيقة 6.

وعاد يحيى الدرع للتقدم للزمالك مرة أخرى في الدقيقة 7 قبل أن يحتسب الحكم خطأ ضد مهاجم الأهلي عاد الزمالك ليُسجل منها عن طريق لاعبه بكار ولكن الحكم احتسبها رمية جزائية سددها أحمد الأحمر بنجاح لتصبح النتيجة 5 - 3.

وحاول الأهلي تقليص النتيجة في الدقيقة 7 عن طريق لاعبه محسن رمضان ولكن الكرة ارتطت في العارضة، لينطلق الزمالك بهجمة في الدقيقة 8 عن طريق لاعبه يحيى الدرع الذي نجح في الحصول على رمية جزائية سددها أحمد الأحمر بنجاح لتُصبح النتيجة 6 -3.

وحصل الأهلي في الدقيقة 10 على رمية جزائية سددها لاعبه سيسا ولكن تصدى لها حارس الزمالك كريم هنداوي.

وسجل الزمالك في الدقيقة 12 الهدف السابع ولكن الحكم احتسب خطأ ضده قبل أن يُسجل أحمد الأحمر في الدقيقة 13 الهدف السابع بالدقيقة ذاتها ثم قلص الأهلي النتيجة بهدف في الدقيقة 13 عن طريق لاعبه مصطفى خليل.

وأوقف الحكم لاعب الزمالك أحمد حسام في الدقيقة 14 لمدة دقيقتين قبل أن يُسجل مصطفى خليل الهدف الخامس للأهلي لتكون النتيجة 7 - 5.

وتألق كريم هنداوي في الدقيقة 16 مرة أخرى بالتصدي لهجمة مصطفى خليل لاعب الأهلي قبل أن يُسدد لاعب الأهلي في الدقيقة ذاتها عبدالرحمن فيصل كرة مرت بجانب المرمى.

وعزز لاعب الزمالك أحمد الأحمر تقدم فريقه في الدقيقة 18 لتُصبح النتيجة 8 -5، قبل أن يُقلص سيسا النتيجة بهدف سادس للأهلي في الدقيقة 20.

وتألق حارس الزمالك هنداوي بالتصدي لتسديدة عبدالرحمن فيصل بالدقيقة 20 قبل أن يرد حميد حارس الأهلي بالتصدي لتسديدة لاعب الزمالك.

وقلّص عبدالرحمن فيصل في الدقيقة 21 النتيجة بتسجيل الهدف السابع للأهلي لتُصبح 8 - 7 لصالح الزمالك.

وأوقف حكم المباراة لاعب الأهلي عبدالرحمن فيصل لمدة دقيقتين في الدقيقة 22، قبل أن يوقف حارس مرمى الزمالك كريم هنداوي في الدقيقة 24 لمدة دقيقتين.

وعاد حارس الأهلي حميد للتألق بالتصدى لتسديدة وسام نوار ولكن الحكم يحتسم رمية جزائية للزمالك سددها أحمد الأحمر بنجاح في الدقيقة 25.

وردّ حارس الزمالك، فيلفل بتصدي لكرة سيسا في الدقيقة 26.

وقلّص لاعب الأهلي كاستلو النتيجة في الدقيقة 26 بهدف ثامن للأهلي قبل أن يُسجل الدرع الصغير الهدف العاشر للزمالك.

وأهدر كاستلو في الدقيقة 27 فرصة جديدة لتقليص النتيجة بتسديد رمية جزائية في العارضة.

وعاد الأهلي لتقليص النتيجة بهدف في الدقيقة 27 سجله لاعبه محسن رمضان لتكون النتيجة 10 -9 لصالح الزمالك.

وحصل الزمالك على رمية جزائية جديدة في الدقيقة 28 بعد خطأ أُرتكب ضد وسام نوار سجلها أحمد الأحمر لتُصبح النتيجة 11 - 9.

وقلص لاعب الأهلي عبدالرحمن فيصل في الدقيقة 29 النتيجة لتُصبح 11 -10 قبل أن يتألق حارس الأهلي حميد بالتصدى لتسديدة لاعب الزمالك.

وحصل مدرب الأهلي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول على وقت مستقطع.

وتعادل الأهلي في الدقيقة 30 قبل أن يرد لاعب الزمالك بهدف في الدقيقة ذاتها لتكون النتيجة 12-11 لصالح الزمالك.

وتوقف اللعب لعلاج لاعب الأهلي محسن فيصل قبل أن ينتهي الشوط الأول بنتيجة 12 -11 لصالح الزمالك.

وبدأ الزمالك الشوط الثاني بالهدف 13 قبل أن يتألق حارس مرمى الأهلي حميد في التصدي لتسديدة حسن وليد.

وحصل الزمالك في الدقيقة الثانية من الشوط الثاني على رمية جزائية سددها لاعبه أحمد الأحمر بنجاح لتكون النتيجة 14-11.

وسدد لاعب الأهلي أسامة الجزيري كرة في الدقيقة الثالثة من الشوط الثاني ولكن مرت بجانب المرمى لترتد بهجمة للزمالك حصل منها على رمية جزائية سددها أحمد الأحمر بنجاح لتُصبح النتيجة بعد مرور 4 دقائق من الشوط الثاني 15-11 لصالح الزمالك.

وقلّص الأهلي النتيجة بهدف في الدقيقة الخامسة عن طريق لاعبه لاشين ثم سدد سيسا الهدف 13 للأهلي في الدقيقة السادسة لتُصبح 15-13 لصالح الزمالك.

وسجل لاعب الزمالك وسام نوار في الدقيقة 7 ليرد الأهلي برمية جزائية سددها لاعبه لاشين في الدقيقة ذاتها لتكون النتيجة 16-14 لصالح الزمالك.

وعاد الزمالك للتسجيل مرة أخرى عن طريق لاعبه حسن وليد في الدقيقة الثامنة لتكون النتيجة 17-14.

وأهدر لاعبو الأهلي كرة في الدقيقة 8 تصدى لها حارس مرمى الزمالك كريم هنداوي قبل أن يرد فريقه بهجمة انتهت بتسجيل أحمد الأحمر لهدف لتُصبح النتيجة 18-14.

وحصل مدرب الأهلي طارق محروس في الدقيقة 9 على وقت مُستقطع.

وقلّص لاعب الأهلي الجزيري النتيجة بتسجيل الهدف 15 للأهلي قبل أن يُوقف الحكم لاعب الزمالك أحمد حسام لمدة دقيقتين.

وعاد الزمالك للتسجيل في الدقيقة 9 عن طريق لاعبه أكرم يسري لتُصبح النتيجة 19-15.

وحصل الزمالك على رمية جزائية في الدقيقة 11 سددها لاعبه أحمد الأحمر بنجاح لتُصبح النتيجة 21 -15 قبل أن يُسجل زميله حسن وليد الهدف 22 في الدقيقة 13.

وعاد الزمالك للتسجيل مرة أخرى في الدقيقة 13 عن طريق لاعبه سيف الدرع لتُصبح النتيجة 23 -15.

وحصل الأهلي في الدقيقة 13 على رمية جزائية سددها لاعبه لاشين بنجاح لتُصبح النتيجة 23-16 لصالح الزمالك.

وردّ الزمالك بهدف في الدقيقة 13 عن طريق لاعبه أحمد الأحمر لتُصبح النتيجة 24 -16.

وقلّص لاشين مرة أخرى الفارق بتسجيل الهدف 17 للأهلي بالدقيقة 15 لتُصبح النتيجة 24-17.

وردّ الزمالك بهدف عن طريق لاعبه وسام نوار في الدقيقة 15 لتُصبح النتيجة 25 -17.

وعاد الزمالك للتسجيل مرة أخرى في الدقيقة 16 بهدف عن طريق لاعبه أكرم يسري لتُصبح النتيجة 26-17

وسجل الأهلي في الدقيقة 17 قبل أن يتألق حميد بالدقيقة ذاتها ليتصدى لتسديدة أحمد الأحمر قبل أن يتصدى كريم هنداوي لكرة جديدة لتُصبح النتيجة 26-18 لصالح الزمالك.

وسجل الدرع في الدقيقة 19 هدف جديد للزمالك لتُصبح النتيجة 27- 18 ليرد سيف هاني بهدف للأهلي لتصبح النتيجة 27-19.

وشهدت الدقيقة 20 تألق لحارس مرمى الزمالك كريم هنداوي بالتصدي لتسديدتين للأهلي.

وحصل الزمالك على رمية جزائية في الدقيقة 21 سددها أحمد الأحمر لتُصبح النتيجة 29 -19، ليرد كاستلو بهدف للأهلي لتُصبح النتيجة 29-20.

وسجل لاعب الأهلي إسلام حسن في الدقيقة 22 الهدف رقم 21 للأهلي لتُصبح النتيجة 30 - 21 لصالح الزمالك ثم سجل الأهلي هدفين متتاليين لتُصبح النتيجة 30 -23 لصالح الزمالك.

وحصل مدرب الزمالك على وقت مُستقطع.

وسجل لاعب الزمالك أحمد الأحمر في الدقيقة 25 هدف جديد لفريقه لتُصبح النتيجة 31 -23 لصالح فريقه.

وسجل لاعب الزمالك هتلر في الدقيقة 26 هدف جديد للزمالك لتُصبح النتيجة 32 -23 قبل أن يُسجل الأهلي هدفًا جديدًا بالدقيقة ذاتها لتُصبح النتيجة 32 -24 لصالح الزمالك.

وتصدى حارس الزمالك في الدقيقة 27 لتسديدة لاعب الأهلي سيسا قبل أن تصل لزميله عمر ليُسجل الهدف للأهلي وتُصبح النتيجة 32-25.

وسجل لاعب الزمالك أكرم يسري في الدقيقة 28 هدفًا جديدًا لتُصبح النتيجة 33 -25 لصالح الزمالك.

وسجل لاعب الأهلي سيسا الهدف رقم 26 للأهلي في الدقيقة 29 قبل أن يُهدر لاعب الزمالك فرصة تسجيل لتُصبح النتيجة 33-26.

وسجل لاعب الأهلي نعمان في الدقيقة 30 هدفًا جديدًا لتُصبح النتيجة 33 -27 لصالح الزمالك قبل أن يُسجل أحمد الأحمر بالدقيقة ذاتها وتُصبح النتيجة 34-27 ثم سجل لاعب الأهلي سيف هاني في اللحظات الأخيرة الهدف رقم 28 لينتهي اللقاء بنتيجة 33 -28.