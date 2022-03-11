الامارات | الجزيرة يتمسك بأمل المنافسة.. أسقط العروبة بضربة جزاء

شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يتمسك بأمل المنافسة.. أسقط العروبة بضربة جزاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاد الجزيرة بثلاث نقاط بالغة الأهمية، بعد الفوز على العروبة بهدف دون رد في المباراة التي جرت بينهما لحساب الجولة 19 من دوري أدنوك للمحترفين.

ونجح الجزيرة في كسر عناد العروبة بفضل ضربة جزاء تحصل عليها في الدقيقة 67، وسجل منها ميلوس كوسانوفيتش هدف اللقاء الوحيد، ليرفع رصيده للنقطة 35، وتتبقى له مباراة مؤجلة أمام كلباء، فيما ازداد موقف العروبة صعوبة بعد أن تجمد رصيده عند 10 نقاط.

وعانى الجزيرة الذي دخل الشوط الأول باندفاع هجومي للوصول لمرمى الحارس، أحمد الحوسني، بسبب التنظيم الدفاعي القوي لفريق العروبة بتواجد تسعة لاعبين في أغلب الأوقات أمام منطقة الـ18. وأمام هذا التكتل الدفاعي، استخدم لاعبو الجزيرة التسديد من خارج الصندوق، إلا أن معظم التسديدات افتقدت الجودة، فجاء مُعظمها خارج القائم والعارضة.

وتحسن المردود في الشوط الثاني خصوصا في النصف ساعة الأخيرة والتي شهدت محاولات هجومية متواصلة من جانب الجزيرة، ومن احدى المحاولات التي قادها، محمد ربيع من جهة اليمين، وزع كرة عرضية وصلت إلى زايد العامري، ما اضطر سالم سيف لعرقلته داخل الصندوق، لم يتردد حكم اللقاء في احتسابها ضربة جزاء سجل منها كوسانوفيتش هدفا.

وكان في وسع العروبة أن يتعادل بعد الهدف مباشرة من ضربة رأس لعبها محمد خلفان وهو في مكان قريب على المرمى، لكن الحارس علي خصيف تصدى للعبة ببراعة فائقة.

وبعد ذلك أصبح مرمى العروبة سهلاً على الجزيرة بعدما اندفع أصحاب الأرض للهجوم بغية التعويض، وتصدى القائمة لتسديدة زايد العامري، ووصلت بعدها إلى عبد الله ديابي، دون أن يكون مراقباً، لكنه لم يُحسن استغلال الفرصة.

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