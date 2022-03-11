بث مباشر بدون تقطيع.. الزمالك × الوداد بتعليق الشوالي

الشارقة - اميمة ياسر - يستضيف الزمالك نظيره الوداد المغربى، في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة، باستاد القاهرة، في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الرابعة التي تضم كلا من الوداد الرياضي المغربي وساجرادا اسبيرانسا الأنجولي وبترو أتلتيكو.

ويحتاج الزمالك للفوز باللقاء للمنافسة على التأهل، فبعد تعادله في مباراتين وخسارته في اللقاء الأخير أمام الوداد في المغرب 3-1، اكتفى بالمركز الثالث في جدول الترتيب بنقطتين فقط.

أما الوداد، فيحتل المركز الثاني في المجموعة برصيد 6 نقاط، بعد أن فاز على الزمالك وساجرادا، وخسر من بيترو أتلتيكو متصدر المجموعة.

وأعلن البرتعالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك عن تشكيل فريقه في مواجهة الوداد.

وجاء تشكيل الزمالك للمباراة المرتقبة أمام الوداد على النحو التالي :

حراسة المرمى: محمد أبوجبل

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود حمدي الونش – محمود علاء – أحمد فتوح

خط الوسط: محمد أشرف روقا – إمام عاشور – يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي

خط الهجوم: عمر السعيد

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