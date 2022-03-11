المنافسة تشتعل.. ترتيب مجموعة الأهلي في أبطال إفريقيا بعد فوز الهلال على المريخ

الشارقة - اميمة ياسر - اشتعلت المجموعة الأولى التي تضم الأهلي في دوري أبطال إفريقيا، بعدما حقق فريق الهلال السوداني فوزا صعبا على مواطنه المريخ بنتيجة 1-0، خلال المباراة التي جمعتهما عصر اليوم السبت على ملعب "الجوهرة الزرقاء" بأم درمان، فى الجولة الرابعة لدور المجموعات.

وجاء هدف المباراة الوحيد عبر اللاعب ياسر مزمل في الدقيقة 84، ليخطف الهلال أول 3 نقاط في المجموعة.

ويلعب الأهلي غدا ضد صن داونز في المباراة الأخرى بالمجموعة.

وبهذه النتيجة يحتل الهلال المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط ليحيي آماله مجددا في الصعود، ويتساوى مع المريخ الرابع والأهلي الثاني بنفس الرصيد، فيما يتصدر صن داونز جدول الترتيب برصيد 7 نقاط.

وفيما يلي ترتيب مجموعة الأهلي حتى الآن:

1- صن داونز 7 نقاط

2- الأهلي 4 نقاط

3- الهلال 4 نقاط

4- المريخ 4 نقاط

ويحل الأهلي على صن دوانز الجنوب إفريقي، في اللقاء المقرر له الثالثة عصر غد السبت، بالجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي حقق فوزا صعبا على المريخ السوداني بثلاثة أهداف لهدفين، خلال المباراة التي جمعتهما، باستاد الأهلي وي السلام، في اللقاء المؤجل من الجولة الأولى للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وتعادل الأهلي سلبيا في أولى مبارياته أمام الهلال السوداني، ثم خسر في الجولة الثالثة من صن داونز في القاهرة بهدف دون رد.

ويمتلك الأهلي 4 نقاط ويحتل المركز الثاني في المجموعة الأولى بنفس رصيد المريخ الذي يحل ثالثاً ويأتي الهلال السوداني في المركز الرابع برصيد نقطة، فيما يتربع صن داونز على القمة بـ7 نقاط.

وفيما يلي ترتيب مجموعة الأهلي:

1- صن داونز 7 نقاط.

2- الأهلي 4 نقاط.

3- المريخ 4 نقاط.

4- الهلال نقطة.

تشكيل الأهلي

ويغيب عن الأهلي للإصابة كل من محمود متولى وبدر بانون وعمار حمدي وأكرم توفيق وصلاح محسن.

ومن المنتظر أن يخوض الجنوب إفريقي موسيماني المدير الفني للأهلي مباراة صن داونز بتشكيلة تضم:

حراسة المرمى: الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

خط الوسط الدفاعي: حمدي فتحي، عمرو السولية، أليو ديانج.

خط الوسط الهجومي: بيرسي تاو، محمد مجدي أفشة.

الهجوم: محمد شريف.

القنوات الناقلة

تذاع مباراة الأهلي وصن دوانز عبر قناة beIN Sports HD 4، بتعليق: علي محمد علي.