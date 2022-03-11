عمر السعيد أساسي.. فيريرا يعلن تشكيل الزمالك الرسمي أمام الوداد

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن البرتعالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك عن تشكيل فريقه في مواجهة الوداد المغربي في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وجاء تشكيل الزمالك للمباراة المرتقبة أمام الوداد على النحو التالي :

حراسة المرمى: محمد أبوجبل

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود حمدي الونش – محمود علاء – أحمد فتوح

خط الوسط: محمد أشرف روقا – إمام عاشور – يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي

خط الهجوم: عمر السعيد

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد و حازم إمام ومحمد عبد الغني ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة وإسلام جابر ومحمد أوناجم ورزاق سيسيه وسيف الدين الجزيري.

يستضيف الزمالك نظيره الوداد المغربى، في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة، باستاد القاهرة، في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الرابعة التي تضم كلا من الوداد الرياضي المغربي وساجرادا اسبيرانسا الأنجولي وبترو أتلتيكو.

ويحتاج الزمالك للفوز باللقاء للمنافسة على التأهل، فبعد تعادله في مباراتين وخسارته في اللقاء الأخير أمام الوداد في المغرب 3-1، اكتفى بالمركز الثالث في جدول الترتيب بنقطتين فقط.

أما الوداد، فيحتل المركز الثاني في المجموعة برصيد 6 نقاط، بعد أن فاز على الزمالك وساجرادا، وخسر من بيترو أتلتيكو متصدر المجموعة.

ترتيب مجموعة الزمالك:

بترو أتلتيكو فى المركز الأول 7 نقاط.

الوداد في المركز الثاني 6 نقاط.

الزمالك في المركز الثالث بنقطتين.

ساجرادا في المركز الرابع بنقطة واحدة

القناة الناقلة

أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، عن نقلها مباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث خصصت قناة beIN Sports HD 3، لنقل المباراة، بتعليق: عصام الشوالي.