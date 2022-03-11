الامارات | وزير بريطاني: بيع تشيلسي يجب أن يتم من خلال الحكومة

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير بريطاني: بيع تشيلسي يجب أن يتم من خلال الحكومة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد أن فرضت عقوبات على الروسي رومان أبراموفيتش مالك نادي تشيلسي اللندني قالت الحكومة البريطانية اليوم إن أي عرض لشراء النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة يجب أن يتم من خلال الحكومة.

وقال كريس فيلب وزير التكنولوجيا البريطاني لشبكة سكاي نيوز "طبقا لبنود الترخيص الحالية فلن يسمح ببيع النادي. لكن إذا ظهر طرف يرغب في الشراء فسيتعين على هذا المشتري أو على النادي اللجوء للحكومة وطلب تعديل البنود بما يسمح بإجراء عملية البيع".

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