سبورت: باريس سان جيرمان يفكر في التخلص من نيمار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 11 مارس 2022

كشفت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الجمعة، عن غضب في باريس سان جيرمان من النجم البرازيلي نيمار، وأن النادي يفكر في بيع اللاعب الصيف المقبل.



ونقلت صحيفة ”سبورت“ عن الصحفي رومان مولينا، قوله إن أمير قطر، منزعج من الخسارة في سانتياغو برنابيو، في دوري أبطال أوروبا ويريد ”تنظيف الفريق“.

وفاز باريس سان جيرمان 1/0 على ريال مدريد في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بهدف سجله كيليان مبابي، وتقدم النادي الفرنسي في البرنابيو في الشوط الأول بتوقيع مبابي أيضا.

لكن ريال مدريد تأهل إلى دور الـ8 بنتيجة إجمالية 3/2 بعدما سجل ثلاثة أهداف في 17 دقيقة جاءت جميعها بتوقيع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما.

ولم يتمكن نيمار من اللعب سوى بضع دقائق في مباراة الذهاب، في باريس، بسبب غيابه الطويل عن الملاعب بسبب الإصابة، لكنه بدأ أساسيا في الإياب غير أنه لم يكن حاسما.

وقالت ”سبورت“ إنه في قطر لم تعجبهم الطريقة التي سقط بها الفريق الباريسي في سانتياغو برنابيو، حيث كانت المواجهة في المسار الصحيح بشكل كامل، ولذلك تم تحديد العديد من اللاعبين الذين يجب أن يرحلوا مع وجود لاعب يبرز أكثر من غيره وهو نيمار.

ونقلت الصحيفة عن الصحفي رومان مولينا قوله إن أمير قطر غاضب من الإقصاء الأوروبي ويفكر بجدية في إمكانية بيع نيمار في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

وأكدت أنه في باريس وقطر سئموا من موقف نيمار وأدائه في المباريات الكبيرة، إذ إنه في سانتياغو برنابيو، بالكاد ظهر اللاعب البرازيلي، إلى جانب العلاقة السيئة مع والد اللاعب.

وأشارت ”سبورت“ إلى أن الخسارة أمام ريال مدريد ملأت كأس الصبر لأمير قطر، الذي يريد منح مشروعه منعطفا بالاستغناء عن البرازيلي نيمار.

وانتقل نيمار إلى باريس سان جيرمان صيف عام 2017 بعد فسخ عقده مع برشلونة والذي كان يبلغ 222 مليون يورو، وهو أغلى لاعب كرة قدم في التاريخ.

وفي 5 مواسم لباريس سان جيرمان مع نيمار صعد الفريق إلى المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا مرة وحيدة (عام 2020)، وودع من دور الـ16 في 3 مواسم، في حين ودع من نصف النهائي في موسم.

وشارك نيمار في 19 مباراة مع باريس سان جيرمان الموسم الحالي سجل فيها 4 أهداف وصنع 5، وبالمجمل لعب مع النادي الفرنسي في 135 مباراة، سجل فيها 91 هدفا وصنع 57، علما أنه سجل 105 أهداف وصنع 76 في 186 مباراة مع برشلونة.