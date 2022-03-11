موعد مباراة الزمالك والوداد المغربي اليوم في أبطال إفريقيا.. والقناة الناقلة والمعلق.. والتشكيل

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف الزمالك نظيره الوداد المغربى، في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة، باستاد القاهرة، في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الرابعة التي تضم كلا من الوداد الرياضي المغربي وساجرادا اسبيرانسا الأنجولي وبترو أتلتيكو.

ويحتاج الزمالك للفوز باللقاء للمنافسة على التأهل، فبعد تعادله في مباراتين وخسارته في اللقاء الأخير أمام الوداد في المغرب 3-1، اكتفى بالمركز الثالث في جدول الترتيب بنقطتين فقط.

أما الوداد، فيحتل المركز الثاني في المجموعة برصيد 6 نقاط، بعد أن فاز على الزمالك وساجرادا، وخسر من بيترو أتلتيكو متصدر المجموعة.

ترتيب مجموعة الزمالك:

بترو أتلتيكو فى المركز الأول 7 نقاط.

الوداد في المركز الثاني 6 نقاط.

الزمالك في المركز الثالث بنقطتين.

ساجرادا في المركز الرابع بنقطة واحدة

التشكيل المتوقع

ومن المتوقع أن يبدأ كارتيرون المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود حمدي الونش – محمود علاء – حازم إمام

خط الوسط : إمام عاشور – يوسف أوباما – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي – أحمد سيد زيزو

خط الهجوم : سيف الجزيري.

القناة الناقلة

أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، عن نقلها مباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث خصصت قناة beIN Sports HD 3، لنقل المباراة، بتعليق: عصام الشوالي.