بينها 4 مفتوحة.. تعرف على القنوات الناقلة لقمة الزمالك والوداد في دوري أبطال إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر -

يواجه الزمالك فريق الوداد المغربي، في السادسة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، حيث ستقام المباراة على ستاد القاهرة الدولي.

ويبحث الزمالك عن انتصاره الأول، إذ أنه لم يعرف طعم الفوز في أي من مباريات الذهاب الثلاثة الأولى في المجموعة الرابعة.

وكان الزمالك قد تعادل في أول مباراتين أمم بترو أتلتيكو وساجرادا، قبل أن يتلقى هزيمة ثقيلة أمام الوداد في المغرب بنتيجة 1-3.

ويحتل الزمالك حالياً المركز الثالث برصيد نقطتين، بفارق نقطة واحدة عن ساجرادا متذيل الترتيب، و4 نقاط عن الوداد الثاني، و5 نقاط عن بترو أتلتيكو المتصدر.

وفيما يلي قائمة بالقنوات الناقلة لمباراة الزمالك والوداد

قناة beIN SPORTS HD 3

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/2

قناة tvt التوجولية (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 9 شرق الناقلة لمباراة الزمالك والوداد

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

قناة Rti الإيفوارية (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 9 شرق الناقلة لمباراة الزمالك والوداد

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

قناة Ortb البينينية (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 9 شرق الناقلة لمباراة الزمالك والوداد

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

قناة تايم سبورتس الأرضية (مفتوحة) الناقلة لمباراة الزمالك والوداد

عبر التردد الأرضى UHF 32