الحكومة البريطانية تمنح أبراموفيتش مهلة لبيع نادي تشيلسي.. ومدرب «البلوز» يكشف موقفه من الرحيل

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت صحيفة "ذي صن" البريطانية أنه تم منح الملياردير الروسي، رومان أبراموفيتش، مهلة 81 يوماً من أجل بيع نادي تشيلسي الإنجليزي، حتى لا يتعرض لعقوبات إضافية بعد قرار تجميد ممتلكاته في لندن.

وقالت الصحيفة، في تقرير لها، إنه في حال عدم بيع النادي اللندني قبل 31 مايو المقبل، فإنه لن يتم تجديد الترخيص الخاص بتشيلسي في رابطة الأندية الإنجليزية، مما يعني هبوطه للدرجات الأدنى للهواة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه سيكون على النادي الإسراع في حسم ملف البيع بالتعاون مع الحكومة البريطانية مع وضع الأموال في جعبتها وذلك من أجل قيام الإدارة الجديدة بتجديد الرخصة ورفع الحظر عن "البلوز".

واتضح أن "الترخيص" الذي سيسمح لتشيلسي باللعب حتى نهاية الموسم لن يتم تجديده ما لم يوافق أبراموفيتش على البيع، لكن دون حصوله على أي مبلغ من صفقة بيع النادي.

وبموجب الترخيص، يمكن لتشيلسي، مع مصاريف أجور تبلغ 333 مليون جنيه إسترليني في السنة وحوالي ألف موظف، الاستمرار في العمل ودفع الأجور.

ولن يسمح لتشيلسي ببيع أي تذاكر أخرى هذا الموسم، فقط حاملي التذاكر الموسمية يمكنهم الذهاب إلى المباريات في المستقبل القريب.

وسيحظر على تشيلسي، إبرام تعاقدات جديدة في سوق انتقالات اللاعبين، وسيتم منعه من التفاوض بشأن العقود الجديدة للاعبين الحاليين، بعد تجميد أصول إبراموفيتش في بريطانيا.

وكانت الحكومة البريطانية، قد فرضت عقوبات على أبراموفيتش، أمس الخميس، وذلك بسبب علاقته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

توماس توخيل يكشف موقفه من الرحيل

وفي السياق ذاته، كشف المدير الفني للبلوز، الألماني توماس توخيل، عن موقفه من الرحيل عن تدريب الفريق اللندني بعد العقوبات المفروضة على الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش.

وأكد توخيل أنه لن يغادر منصبه وسعيد بتدريب فريق كبير وقوي رغم العقوبات التي سلطتها الحكومة البريطانية على مالكه الروسي والتي تؤثر على الفريق مالياً.

وقال توخيل، في تصريحات صحفية،: ”في الواقع لست متأكدًا من أنني قلق ولكنني على علم بذلك. إنه يتغير كل يوم تقريبًا، أنا سعيد دائمًا لوجودي هنا ويسعدني دائمًا أن أكون مديرًا لفريق قوي. أعرف أن هناك الكثير من الضوضاء“.

وأضاف المدرب الألماني: ”ليست لدي إجابات أخرى لكم، الارتياح يعني أننا نكافح مع كل المعلومات والأخبار الموجودة هناك، إنه تغيير كبير من الأمس إلى اليوم. في الوقت الحالي، يبدو أن جانب كرة القدم محمي تقريبا“

وتابع: ”دعونا نرى ما إذا كان الأمر سيستمر على هذا النحو. إذا كان الأمر كذلك، لا أعرف. نحن نأخذه يوما بعد يوم. لا أعلم ما الذي سيأتي غدًا، يمكن للجميع التأكد من أننا نركز على أنفسنا، للحفاظ على الموقف والعقلية في ملعب التدريب وداخل الفريق“.

وشدد توماس توخيل على أن فريقه واثق من نفسه وسيقاتل حتى النهاية، قائلاً: ”حتى الآن يمكننا أن نثق في بعضنا البعض وهذا لن يتغير. طالما لدينا ما يكفي من القمصان والحافلة للذهاب إلى المباريات، سنكون هناك وسنقاتل بقوة“.

وتسبب قرار الحكومة البريطانية بتجميد ممتلكات وأموال أبراموفيتش في تأثير كبير على تشيلسي، الذي أصبح ممنوعاً من بيع تذاكر موسمية لأنصاره، وتجديد عقود اللاعبين والقيام بصفقات جديدة أو بيع لاعبيه وسقف مالي للقاءات خارج ملعبه.

ورجحت وسائل إعلامية دخول نادي تشيلسي تحت الوصاية من قبل رابطة الدوري الإنجليزي، موضحة أنه في حال دخول النادي اللندني لحالة الوصاية سيتم خصم 9 نقاط من رصيد النادي.

يشار إلى أن أبراموفيتش (55 عاما) اشترى نادي تشيلسي لكرة القدم في عام 2003 مقابل 140 مليون جنيه إسترليني (حوالي 233 مليون دولار في ذلك الوقت) من المالك السابق الإنجليزي كين بيتس.

وتوج نادي تشيلسي خلال إدارة أبراموفيتش، بلقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز خمس مرات، كأس الاتحاد ثلاث مرات، كأس الرابطة مرتين، كأس السوبر مرتين، دوري أبطال أوروبا مرتين عامي (2012 ، 2021) والدوري الأوروبي مرتين (2013 ، 2019)، إضافة إلى فوزه بكأس السوبر الأوروبي 2021، وكأس العالم للأندية 2022.