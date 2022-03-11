الخليج 365 يكشف حقيقة اقتراب تجديد صلاح لليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

ذكرت تقارير صحفية انجليزية ومحلية موافقة نادي ليفربول الإنجليزي على تجديد عقد جناحه المتألق محمد صلاح مقابل راتب أسبوعي يقدر بـ 450 ألف جنيه إسترليني.

ليفربول يتفاوض مع وكيل صلاح منذ فترة لتجديد عقد النجم المصري، الذي ينتهي في صيف 2023، لكن الخلافات على الراتب تعرقل سير المفاوضات.

وعلم الخليج 365 أنه حتى الأن لم يصل الطرفين لاتفاق على التجديد وأن المفاوضات لم يطرأ عليها أى جديد.

وبحسب صحيفة "تليجراف" البريطانية، فإن إدارة ليفربول ترى أن المقابل الذي يريده صلاح لا يناسب عمره في ظل أنه سيصل إلى الثلاثينيات في العام الحالي.

ووفقًا لتقارير صحفية بريطانية، فإن محمد صلاح يرغب في الحصول على ضعف راتبه الحالي، حيث يريد "مو" الحصول على 400 ألف جنيه إسترليني تقريبًا.

وأشارت الصحيفة، إلى أن مطالب صلاح المادية مناسبة للسوق في الوقت الحالي، كما يرغب "مو" في الحصول على نفس مقابل كيفين دي بروين مع مانشستر سيتي.

وأوضحت الصحيفة، أن ليفربول يدرك مخاطر تجديد عقد صلاح في ظل اقتراب نهاية عقد الثنائي الهجومي ساديو ماني وروبيرتو فيرمينو.

وكان صلاح أعلن في أكثر من مناسبة رغبته في البقاء مع ليفربول، إلا قرار استمراره مع "الريدز" في يد الإدارة.

وانضم صلاح إلى ليفربول قادمًا من روما الإيطالي في صيف 2017، ليصبح صاحب الـ29 عامًا من أهم لاعبي الفريق في المواسم الماضية، حيث وصل أهداف "مو" 152 هدفًا في 237 مباراة بكافة المسابقات.