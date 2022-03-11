ماذا يعني حصول تشيلسي على ترخيص مؤقت من الحكومة البريطانية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

أصدرت الحكومة البريطانية ترخيصا مؤقتا لنادي تشيلسي، لكي يتمكن من مواصلة أنشطته في ظل تجميد أصول مالكه الروسي رومان أبراموفيتش.

كانت الحكومة البريطانية برئاسة بوريس جونسون قررت أمس الخميس تجميد أملاك رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش في بريطانيا بما فيها نادي تشيلسي بسبب صلاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك ضمن حزمة عقوبات على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا.

تشيلسي قال في بيان رسمي بعد العقوبة إن النادي يخضع عادة لنفس نظام العقوبات الذي يخضع له أبراموفيتش، إلا أن حكومة المملكة المتحدة أصدرت ترخيصا مؤقتا يسمح له بمواصلة أنشطة معينة.

سيسمح الترخيص للنادي بتشغيل عدد من الأنشطة المتعلقة بكرة القدم، مما يسمح له بالوفاء بالتزاماته ودفع تكاليف طاقمه وتشغيل ملعبه وخوض المباريات بشكل طبيعي.

يحدد الترخيص 6 محاور تنظم آلية العمل في تشيلسي خلال الفترة المقبلة، في ظل العقوبات المفروضة على أبراموفيتش.

بيع النادي

الترخيص الحالي لا يسمح ببيع النادي، علما بأن الحكومة تبدي انفتاحها على فكرة البيع لكنها ستنظر في طلب ترخيص جديد للسماح بالبيع.

ولا يمكن أن تذهب عائدات أي عملية بيع إلى أبراموفيتش أثناء خضوعه للعقوبات.

الانتقالات

بموجب الترخيص الحالي لا يُسمح بنقل أو إعارة اللاعبين من وإلى النادي، هذا ينطبق على جميع فرق تشيلسي في مختلف الفئات السنية (للرجال والسيدات).

تذاكر المباريات

يمكن للمشجعين الذين اشتروا بالفعل تذكرة لمباراة مستقبلية، أو لديهم تذكرة موسم للنادي استخدام تذاكرهم الحالية أو إعادة بيعها ضمن حدود القانون.

لكن بموجب الترخيص الحالي لا يمكن شراء تذاكر جديدة أو إضافية، وهذا يشمل المباريات بملعب الفريق أو خارج الديار.

برنامج يوم المباراة

يسمح الترخيص بـ"تعاملات الاستضافة" في مباريات الفريق على أرضه، والتي تعرف باسم برنامج يوم المباراة وتتضمن تقديم وجبات للمشجعين بمقابل مادي، لكن لا يمكن أن يذهب أي من العائدات إلى أبراموفيتش.

متجر النادي

لا يسمح الترخيص للنادي بالقيام بأي نشاط جديد لزيادة الإيرادات بما في ذلك بيع المنتجات الخاصة به، ولا يمكن تشغيل متجر النادي المادي أو عبر الإنترنت.

المباريات الأوروبية

تشير الحكومة البريطانية في بيانها إلى أن الغرض من الترخيص هو السماح للنادي بالاستمرار في النشاط الضروري للتأكد من قدرته على استكمال التزاماته القادمة، وعلى هذا النحو يسمح الترخيص بمواصلة نشاط كرة القدم والسفر مما يسمح للنادي بلعب مبارياته في البطولات الأوروبية.

ومن المقرر أن تُبقي الحكومة الترخيص قيد المراجعة المستمرة، وستعمل عن كثب مع النادي وسلطات كرة القدم ذات الصلة لحمايتها من "الأضرار التي لا يمكن إصلاحها، والتي قد تمنعه من المنافسة".