تقارير مغربية: 50 تذكرة لمشجعي الوداد في مواجهة الزمالك بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

كشفت تقارير مغربية عن أنه تم تخصيص 50 تذكرة، لجماهير الوداد المغربي، في مواجهة الزمالك اليوم الجمعة بدوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف الزمالك نظيره الوداد المغربي في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات للبطولة القارية.

وأشار صحيفة "هيسبريس المغربية" إلى أنه تم تخصيص 50 تذكرة لجماهير الوداد، ويحاول مسؤولو الفريق المغربي، في مفاوضات مع اللجنة التنظيمية التابعة للزمالك، لتسهيل مهمة دخول وخروج الجماهير الملعب.

ويتصدر بترو أتلتيكو الأنجولي قمة جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، يليه الوداد في المركز الثاني 6 نقاط، والزمالك في المركز الثالث بنقطتين، ويتزيل ساجرادا في المركز الرابع بنقطة واحدة.

وكان الزمالك خسر أمام الوداد بنتيجة (3-1) في المغرب يوم السبت الماضي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري الأبطال، ليفشل الفريق الأبيض في تحقيق أي فوز خلال أول ثلاث جولات.