سجل صلاح والنني ينذر مصطفى محمد بالغياب عن الإياب أمام برشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

انضم مصطفى محمد، مهاجم جالاتا سراي، لقائمة المحترفين المصريين الذين واجهوا برشلونة، بعد محمد النني ومحمد صلاح.

مصطفى محمد شارك أساسيا مع جالاتا سراي في مباراته ضد برشلونة في ذهاب دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي، أمس الخميس، التي انتهت بالتعادل السلبي على ملعب "كامب نو".

السجل المصري

سجل مواجهات اللاعبين المصريين ضد برشلونة ينذر بغياب مصطفى محمد عن مباراة الإياب الأسبوع المقبل على ملعب جالاتا سراي.

في المواجهات السابقة لصلاح والنني ضد برشلونة، شارك كلا منهما في لقاء واحد من مباراتي الذهاب والإياب.

في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات لموسم 2015-2016 من دوري أبطال أوروبا، شارك صلاح مع روما في تعادله مع برشلونة (1-1)، ثم غاب عن المباراة التي خسرها "الجيالوروسي" بنتيجة (1-6) في الجولة الخامسة بسبب الإصابة.

صلاح واجه برشلونة بقميص ليفربول في نصف نهائي نسخة 2018-2019 من دوري أبطال أوروبا، وشارك في الخسارة (0-3) ذهابا، فيما أبعدته الإصابة عن المباراة التي فاز بها الليفر (4-0) في الإياب.

وبين مواجهتي صلاح ضد برشلونة، لعب محمد النني مع أرسنال ضد الفريق الكتالوني في دور الـ16 لموسم 2015-2016 من دوري الأبطال، واستُبعد بقرار فني عن لقاء الذهاب الذي فاز به البارسا (2-0)، فيما شارك في خسارة "الجانرز" بنتيجة (1-3) إيابا، وسجل هدف فريقه.

بعد انتهاء مباراة برشلونة وجالاتا سراي أمس بالتعادل السلبي، يصبح مصطفى محمد هو اللاعب المصري الوحيد الذي نجح في الخروج بنتيجة إيجابية من ملعب "كامب نو"، بعد خسارة صلاح والنني في زيارتيهما للملعب العريق.