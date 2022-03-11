تعرف على تشكيل الوداد المتوقع أمام الزمالك في دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

استقر وليد الركراكي المدير الفني للوداد المغربي، بشكل كبير على التشكيل الذي سيخوض بها مباراته أمام نظيره الزمالك في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف الزمالك نظيره الوداد المغربي في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات للبطولة القارية.

ويأتي التشكيل المتوقع للوداد المغربي لمواجهة كالتالي:

حراسة المرمى: رضا التكناوتي

الدفاع: أيوب عملود – يحيى عطية الله – أشرف داري – أمين أبو الفتح

الوسط: يحيى جبران – جلال الداودي – أيمن الحسوني

الهجوم: مؤيد اللافي- صلاح الدين بن يشو – جاي مبينزا

ويتصدر بترو أتلتيكو الأنجولي قمة جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، يليه الوداد في المركز الثاني 6 نقاط، والزمالك في المركز الثالث بنقطتين، ويتزيل ساجرادا في المركز الرابع بنقطة واحدة.

وكان الزمالك خسر أمام الوداد بنتيجة (3-1) في المغرب يوم السبت الماضي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري الأبطال، ليفشل الفريق الأبيض في تحقيق أي فوز خلال أول ثلاث جولات.