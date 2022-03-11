بينها 4 مفتوحة.. القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والوداد في دوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يستعد الزمالك لمواجهة نظيره الوداد المغربي، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا والتي تقام الساعة السادسة مساءًا على ستاد القاهرة.

الزمالك لم يعرف طريق الفوز حتى الآن بعد انتهاء مباريات الدور الأول في المجموعة الرابعة، وما زال يبحث عن الانتصار الأول.

هُزم الزمالك في آخر ظهور له بنتيجة (3-1) أمام الوداد في المغرب، وتعادل قبلها في مباراتين أمام بترو أتلتيكو وساجرادا.

يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد نقطتين، بفارق نقطة واحدة عن ساجرادا متذيل الترتيب، و4 نقاط عن الوداد الثاني، و5 نقاط عن بترو أتلتيكو المتصدر.

ونستعرض في السطور التالية القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والوداد

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قناة beIN SPORTS HD 3

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/2

قناة tvt التوجولية (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 9 شرق الناقلة لمباراة الزمالك والوداد

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

قناة Rti الإيفوارية (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 9 شرق الناقلة لمباراة الزمالك والوداد

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

قناة Ortb البينينية (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 9 شرق الناقلة لمباراة الزمالك والوداد

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

قناة تايم سبورتس الأرضية (مفتوحة) الناقلة لمباراة الزمالك والوداد

عبر التردد الأرضى UHF 32