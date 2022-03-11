موسيماني يكشف شرطا في عقده مع الأهلي.. ويؤكد: لا أعذار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، عن رغبته في خوض كل المسابقات الإفريقية، مشيرا إلى أنه لم يطلب إراحة اللاعبين الأساسيين في مباراة بيراميدز من أجل الاستعداد لمواجهة صنداونز الجنوب إفريقي في دوري أبطال إفريقيا.

وقال موسيماني، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس": "سأكون طماعا لأنني أريد خوض كل المسابقات الإفريقية حتى النهاية".

وأضاف: "أحيانا أطلب إراحة بعض اللاعبين لكني لم أفعل ذلك في المباراة السابقة (أمام بيراميدز)، هؤلاء اللاعبون محترفون ويعلمون ما يجب أن يفعلونه، وليس لدي أي مشكلة أو أعذار بسبب ضيق الوقت قبل لقاء صنداونز، لا أعذار مطلقا".

وتابع: "وقعت على تجديد تعاقدي مع الأهلي بعد ساعات من مباراة بيراميدز وأصحبت محملا بالكثير من الأعباء، لكن من الجيد الاستمرار مع الفريق لعامين ونصف من الآن، يجب الاستمرار في الفوز وفي حالة عدم استمرار الانتصارات فإن العقد سيكون مختلفا".

وواصل: "العقد ليس ورقة نلجأ إليها عند الطلاق مثلا، ولكنه يُفعَّل على أرض الملعب، نعم قضينا وقتا طويلا في التفاوض لكن في النهاية الفريق سعيد وأنا سعيد كذلك وهو الشيء المهم، هي فرصة أقدرها كثيرا كمدير فني للنادي الأهلي".

وأثنى موسيماني على الأهلي قائلا: "الأهلي ليس مجرد فريق يشارك في كل بطولات القارة الإفريقية حتى نهايتها، لم يعد هناك سوى الخروج خارج حدود القارة الإفريقية، الأهلي هو أكبر ناد في القارة الإفريقية، لا أتحدث عن تاريخ إنشاء النادي ولكن أتحدث عن أهدافه وجماهيره العريضة التي تصل إلى 70 مليون مشجع، هل يمكن أن تذكر لي ناد في إفريقيا لديه نفس العدد من المشجعين؟".

وأتم تصريحاته: "حققنا الفوز في مباريات كثيرة وخسرنا فقط أربع مباريات خلال 15 شهرا، وهذا ليس سيئا ولكن من الممكن أن نحقق الأفضل رغم أن المستوى في دوري أبطال إفريقيا مرتفعا وصعبا".

موسيماني تمكن من قيادة الأهلي للفوز بلقبين في دوري أبطال إفريقيا ومثلهما في السوبر الإفريقي ليقتنص ميداليتين برونزيتين في كأس العالم للأندية، ويسعى هذا الموسم لتحقيق لقب دوري الأبطال للمرة الثالثة على التوالي.

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة صنداونز في جنوب إفريقيا غدا السبت في تمام الساعة الثالثة عصرا ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال إفريقيا.