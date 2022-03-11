لم يسدد على مرمى شتيجن.. ماذا قدم مصطفى محمد أمام برشلونة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

تعادل جالاتا سراي التركي المحترف في صفوفه مصطفى محمد، مع نظيره برشلونة بدون أهداف في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "كامب نو" ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي.

تواجد مصطفى محمد في التشكيل الأساسي لجالاتا سراي، في المباراة ولكنه لم يقدم الأداء المرضي، حتى خرج بديلًا في الدقيقة 68 من عمر الشوط الثاني، ليشارك بافتيمبي جوميز.

مصطفى محمد لم يسدد أي كرة خلال المباراة على المرمى تير شتيجن حارس برشلونة، وكان تهديده الوحيد في اللقاء برأسية، قبل أن يشير الحكم إلى وقوعه في التسلل.

ولمس مصطفى محمد الكرة 21 مرة، وقام بـ7 تمريرات صحيحة من أصل 13 تمريرة، وصلت دقة تمريراته إلى نسبة 54% بالإضافة إلى فوزه بالتحام أرضي واحد من أصل 3 خلال اللقاء، وآخر هوائي من أصل 5.

ومن المنتظر أن يواجه جالاتا سراي فريق برشلونة الخميس المقبل، في إياب دور الـ16 من الدوري الأوروبي.

وشارك مصطفى محمد مع جالاتا سراي الموسم الجاري، في 34 مباراة بجميع المسابقات، سجل 7 أهداف، بينما صنح هدفًا وحيدًا.