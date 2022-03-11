تشكيل الزمالك المتوقع.. كيف يفكر فيريرا لمواجهة الوداد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

استقر البرتغالي جيسوالدو فيريرا، المدير الفني للزمالك، بشكل كبير على التشكيل الذي سيخوض بها مباراته أمام نظيره الوداد المغربي في مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الزمالك نظيره الوداد المغربي في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات للبطولة القارية.

ومن المنتظر عودة طارق حامد للتشكيل الأساسي للزمالك بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن المشاركة خلال الفترة الأخيرة.

واعتمد جيسوالدو فيريرا في المران الأخير استعدادا للوداد على محمد أشرف روقا بجوار طارق حامد، مع وجود عمر السعيد في قيادة الهجوم كرأس حربة، في فرصة لتجربة أكثر من لاعب.

وستكون هذه المباراة هي الأولى لفيريرا بعد عودته لقيادة الزمالك خلفًا للفرنسي باتريس كارتيرون الذي تم فسخ عقده بالتراضي.

وشهدت قائمة الزمالك غياب محمود عبدالرزاق "شيكابالا" قائد الفريق بسبب إصابته بإجهاد عضلي.

ويأتي التشكيل المتوقع للزمالك بطريقة (4-2-3-1) وفقا لآخر مران كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

الدفاع: حمزة المثلوثي، محمود حمدي الونش، محمود علاء، أحمد فتوح.

الوسط: طارق حامد، محمد أشرف روقا.

وسط الهجوم: أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، أشرف بنشرقي.

وفي الهجوم: عمر السعيد.

وكان الزمالك خسر أمام الوداد بنتيجة (3-1) في المغرب يوم السبت الماضي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري الأبطال، ليفشل الفريق الأبيض في تحقيق أي فوز خلال أول ثلاث جولات.

يُذكر أن الزمالك يحتل المركز الثالث في المجموعة الرابعة لدوري الأبطال برصيد نقطتين، بفارق أربع نقاط خلف الوداد صاحب المركز الثاني وخمس نقاط خلف بترو أتلتيكو الأنجولي المتصدر، فيما يتذيل ساجرادا الأنجولي ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة.