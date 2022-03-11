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الامارات | مكافأة غير متوقعة من اتحاد جدة للمغربي حمدالله

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متابعات - محمد الحتو 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مكافأة غير متوقعة من اتحاد جدة للمغربي حمدالله والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر مجلس إدارة نادي اتحاد جدة مكافأة المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، بعقد جديد يضمن استمراره في الفريق حتى صيف عام 2024.

وقالت صحيفة "سبورت" إن "إدارة الاتحاد تواصلت مع حمدالله ووكيله بشأن تجديد عقده لمدة موسم إضافي، لينتهي في صيف عام 2024، وذلك عقب تقديم اللاعب مستويات مميزة في الفترة الماضية مع الفريق".


وتألق حمدالله بشكل ملفت منذ وصوله إلى الاتحاد قادماً من النصر إذ سجل ثمانية أهداف في ثماني مباريات بقميص الاتحاد وتمريرة حاسمة كما أحرز ثلاثية تاريخية بمرمى الأهلي في "ديربي جدة".

ويعتبر حمدالله أحد أبرز النجوم في الساحة العربية ويبدو أنه قريب من التتويج بالدوري السعودي مع الاتحاد متصدر الترتيب.

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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