الامارات | هدف بنزيمة يثير الجدل.. وخبير تحكيمي يوضح الحالة بالتفصيل! (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن هدف بنزيمة يثير الجدل.. وخبير تحكيمي يوضح الحالة بالتفصيل! (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الخبير التحكيمي المونديالي السوري جمال الشريف صحة الهدف الأول الذي أحرزه الفرنسي نجم ريال مدريد كريم بنزيمة في مرمى باريس سان جيرمان خلال المباراة التي جمعتهما الأربعاء في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم وأسفرت عن فوز مثير للفريق الملكي 3-1.

وقال الشريف في تسجيل مصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن "قرار الحكم باحتساب الهدف صحيح إذ لا يوجد حالة دفع أو عرقلة باستخدام الفخذ أو الساق".

وكان جدل كبير قد أثير بعد تسجيل بنزيمة لهدف التعادل 1-1 بعد التحامه مع حارس مرمى باريس سان جيرمان الإيطالي دوناروما، إذ أجبره بخبرته على ارتكاب الخطأ والسقوط أرضاً مما أوحى للمراقبين بأن هناك مخالفة ارتكبها النجم الفرنسي لكن الحكم أشار إلى صحة الهدف.

وعقب المباراة طرأت أحداث صادمة ومتوترة بسبب هذا الهدف إذ حاول رئيس باريس سان جيرمان القطري ناصر الخليفي ومدير النادي البرازيلي ليوناردو الوصول إلى غرفة الحكام لتوجيه الانتقادات غير أن الحكم رفع في تقريره أنه تعرض لمحاولة الاعتداء من قبلهما الأمر الذي دفع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" إلى فتح تحقيق في الواقعة.

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