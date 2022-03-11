الامارات | قلب هالاند يدق لريال مدريد.. هذا الدليل!

شكرا لقرائتكم خبر عن قلب هالاند يدق لريال مدريد.. هذا الدليل! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تفاعل النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، مع منشور للفرنسي كريم بنزيمة على موفع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" من خلال وضع علامة إعجاب على الصورة الملتقطة من احتفالية مهاجم ريال مدريد عقب الفوز الكبير على باريس سان جيرمان 3-1، الأربعاء، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب "سانتياغو برنابيو".

وكان بنزيمة قد سجل "هاتريك" ريال مدريد خلال 17 دقيقة فقط وسط دهشة الوسط الرياضي.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن احتفالية هالاند بأهداف بنزيمة يبدو أنها عربون تقرب من ريال مدريد الذي يرتبط بالتعاقد معه خلال الموسم المقبل خصوصاً أن الفتى النرويجي الهداف أصبح حديث العالم لموهبته الفذة وقتال الأندية الكبرى على ضمه.

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