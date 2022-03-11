أبرزها الزمالك والوداد.. تعرف على مباريات اليوم ومواعيدها والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم الجمعة، الموافق 11 - 3 - 2022، عدداً من المباريات الهامة والمرتقبة في مختلف ملاعب العالم، في مقدمتها الزمالك ضد الوداد المغربي، والهلال ضد المريخ ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بجانب مواجهة أتلتيكو مدريد وقادش في الدوري الإسباني.

ونستعرض لكم مباريات اليوم ومواعيدها والقنوات الناقلة لها:

دوري أبطال أفريقيا

الهلال X المريخ – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports 3 HD

الزمالك X الوداد المغربى– الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports 3 HD

شباب بلوزداد X جوانينج جالاكسي– الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports 3 HD

الدوري الإسباني

أتلتيكو مدريد X قادش– الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الفرنسي

ليل X سانت إيتيان – الساعة 10 مساء

الدوري السعودي

الفيحاء X الباطن – الساعة 5:45 مساء على قناة الرياضية السعودية

الاتفاق X النصر – الساعة 7:45 مساء على قناة الرياضية السعودية

كأس مصر

إنبي X ديروط – الساعة 3 عصرا على قناة اون تايم سبورت

فاركو X كفر الشيخ – الساعة 6 مساء على قناة اون تايم سبورت