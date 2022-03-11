تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة بالمواعيد والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - تقام اليوم الجمعة عدة مباريات قوية في مختلف المسابقات الكروية على المستوى المحلي والقاري.

الزمالك يستضيف الوداد على ستاد القاهرة في الجولة الرابعة من مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتستكمل اليوم الجمعة مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، بمباراتي إنبي مع ديروط، وفاركو أمام كفر الشيخ.

"الخليج 365" يستعرض فيما يلي جدول مباريات اليوم الجمعة بالمواعيد والقنوات الناقلة.

دوري أبطال أفريقيا:

3 عصرا.. الهلال والمريخ.. beIN Sports HD 3.

6 مساء.. الزمالك والوداد.. beIN Sports HD 3.

9 مساء.. شباب بلوزداد وجالاكسي.. beIN Sports HD 3.

كأس مصر:

3 عصرا.. إنبي وديروط.. قنوات أون تايم سبورتس.

6 مساء.. فاركو وكفر الشيخ.. قنوات أون تايم سبورتس.