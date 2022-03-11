مصدر يكشف لمصراوي طاقم تحكيم مباراة الأهلي والمريخ السوداني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد سعيد:

أفاد مصدر مسئول في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، بتعيين لجنة الحكام في (كاف) لطاقم تحكيم سنغالي لإدارة مباراة المريخ السوداني والأهلي يوم الجمعة 18 مارس الجاري ضمن مباريات الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الأولى من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن المباراة سيُديرها طاقم تحكيم سنغالي بقيادة الحكم الدولي ماجيت نداي ويعاونه الحاج ماليك سامبا كمساعد أول ونوح بانجورا كمساعد ثاني وعيسي سا كحكم رابع للمباراة على أن يُراقب اللقاء النيجيري الحاج كالي باباجانا والمنسق الأمني الأوغندي عبده لوكاي والمنسق العام للمباراة الغاني ألكسندر ساكي.

وحددت إدارة المسابقات في الاتحاد الأفريقي ليوم الجمعة 18 مارس الساعة 6 مساءًا بتوقيت القاهرة موعدًا رسميًا للمباراة على أن تُقام باستاد الأهلي والسلام بعد تعذر نقلها وإقامتها خلال الساعات القليلة الماضية إلى ملعب الجوهرة الزرقاء بالعاصمة السودانية الخرطوم.

وأتمت المصادر ذاتها تصريحاتها بالتنويه إلى أن لقاء الهلال السوداني وصن داونز تقرر إقامته يوم السبت 19 مارس الجاري على ملعب الجوهرة الزرقاء بالعاصمة السودانية الخرطوم الساعة 3 عصراً بتوقيت القاهرة ويدير المباراة الحكم الجامبي بكاري جاساما.