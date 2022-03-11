الامارات | 400 مشارك في قمة «القيادات الرياضية العالمية» بأبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن 400 مشارك في قمة «القيادات الرياضية العالمية» بأبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق أعمال قمة القيادات الرياضية العالمية «ليدرز»، في نسختها الجديدة، التي تستضيفها أبوظبي يومي 16 و17 الجاري، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع «ليدرز»، بمركز المؤتمرات في حلبة مرسى ياس، حيث تستعد القمة لاستقبال قادة الرياضة العالميين، لمناقشة كل ما هو جديد ومبتكر في المشهد الرياضي العالمي.

وتناقش القمة المرتقبة، التي يشارك فيها أكثر من 400 من قادة الرياضة العالميين، أبرز مستجدات صناعة الرياضة العالمية، من خلال أربعة محاور رئيسة هي: القيادة، التكنولوجيا، الإبداع والخبرة. ومن المقرر أن تقام قمة هذا الحدث للمرة الثانية في مقر حلبة مرسى ياس الشهيرة. وستحظى القمة بوجود العديد من الشخصيات الرياضية المؤثرة، التي تأكد حضورها حتى الآن، من أبرزها: الرابطة الوطنية لمحترفي كرة السلة الأميركية، نادي مانشستر يونايتد، نادي أبوظبي للكريكيت، بطولة دبي العالمية للغولف، البطولة العالمية للسيارات الكهربائية (فورمولا إي)، «أديداس»، دورة الألعاب الأولمبية للأولمبياد الخاص الإمارات العربية المتحدة، الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، و«يو جوف».

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