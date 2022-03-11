الامارات | %100 نسبة مشاركة بالهلي في رالي أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن %100 نسبة مشاركة بالهلي في رالي أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل السائق الإماراتي المخضرم، يحيى بالهلي، على متن سيارته «نيسان بيك أب»، بالظهور الـ31 على التوالي في رالي أبوظبي الصحراوي (الجولة الثانية من بطولة العالم للراليات الصحراوية الطويلة)، الذي أسدل الستار عليه أمس، بنسبة مشاركة لـبالهلي بلغت 100%، إذ لم يغب السائق الإماراتي عن رالي وطنه منذ انطلاقة الرالي الأولى عام 1991.

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