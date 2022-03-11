الامارات | بني ياس يخطف «النصر» في الدقائق المجنونة

شكرا لقرائتكم خبر عن بني ياس يخطف «النصر» في الدقائق المجنونة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجل فريق بني ياس هدفين في شباك ضيفه النصر في غضون دقيقتين فقط من الوقت المحتسب بدل الضائع، ليحوّل تأخره صفر-1 إلى فوز 2-1، أمس، على استاد الشامخة في أبوظبي، ضمن الجولة 19 لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

وكانت المباراة في طريقها لفوز «العميد» بهدف نظيف ومثير للجدل سجله مهاجم فريق النصر ريان مينديز في الدقيقة 19، بعد أن تلقى تمريرة من زميله ويسلي براغا، واحتج لاعبو «السماوي» على الهدف بحجة أن الكرة كانت قد خرجت من أرضية الملعب، لكن لم يتم الرجوع إلى الحكم الفيديو (الفار) للتأكد من الحالة.

وسجل المهاجم إسحاق ثيلين هدف التعادل لـ«السماوي» من ركلة جزاء في الدقيقة 90، فيما أضاف المدافع الصربي ساشا أفكوفيتش هدف الفوز لفريقه من كرة رأسية بعد مرور دقيقة وست ثوانٍ فقط، ليضمن لفريقه النقطة 28، فيما تجمدت نقاط «العميد» عند 25.

وتسبب الهدف في ارتفاع درجة التوتر في أرضية الملعب، وهو ما أدى إلى خروج مدافع «العميد» محمد فوزي بالبطاقة الحمراء، بسبب تدخله الخشن على مهاجم بني ياس سهيل النوبي، ليكمل فريقه اللقاء بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 22.

وفرض «السماوي» حصاراً متواصلاً على مرمى ضيفه، لكن الحارس عبدالله التميمي تألق في التصدي لخمس فرص حقيقية، قبل أن يتسبب في ركلة الجزاء التي سجل منها «السماوي» هدف التعادل بواسطة إسحاق ثيلين في الدقيقة 90، قبل أن يضيف ساشا هدف الفوز في الدقيقة 2+90.

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