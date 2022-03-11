اخبار الرياضه

الامارات | ديوكوفيتش ممنوع من دخول أميركا بسبب «لقاح كورونا»

0 نشر
واشنطن ■ أ.ف.ب 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن ديوكوفيتش ممنوع من دخول أميركا بسبب «لقاح » والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأكد غياب النجم الصربي ديوكوفيتش المصنف الثاني على العالم، عن بطولة إنديان ويلز لتنس الأساتذة التي تبدأ الأربعاء المقبل، نظراً لعدم السماح له بالسفر إلى الولايات المتحدة دون تلقي لقاح فيروس كورونا. وكذلك يغيب ديوكوفيتش عن بطولة ميامي المفتوحة التالية بأميركا أيضاً، حسب ما أعلنه اللاعب عبر(تويتر). وقال ديوكوفيتش إنه رغم إدراجه ضمن قائمة المشاركين في بطولتي إنديان ويلز وميامي، كان يعرف بأنه من غير المرجح أن يتمكن من السفر إلى الولايات المتحدة.

 

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا