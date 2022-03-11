الامارات | الحكومة البريطانية: تشيلسي غير معرض للعقوبات

شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة البريطانية: تشيلسي غير معرض للعقوبات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت الحكومة البريطانية أمس إنها ستمكن نادي تشيلسي من مواصلة خوض المباريات بعد أن فرضت عقوبات على مالكه رومان أبراموفيتش، وأوقفت خطته لبيع النادي. وكان أبراموفيتش عرض النادي للبيع لكن تجميد أصوله في بريطانيا والعقوبات المفروضة عليه منعت هذه العملية بموجب شروط الترخيص الممنوح للنادي.

وأكدت نادين دوريس وزيرة الدولة لشؤون الثقافة والإعلام والرياضة أن الحكومة لا تعاقب تشيلسي، وأصدرت ترخيصاً لتمكينه من اللعب، ودفع رواتب الموظفين.

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