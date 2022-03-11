الامارات | شباب الأهلي والنصر في «فاصلة السلة» لبلوغ نهائي الدوري اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي والنصر في «فاصلة السلة» لبلوغ نهائي الدوري اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحلّ فريق النصر، مساء اليوم، ضيفاً على شباب الأهلي، في المباراة الثالثة والفاصلة التي تجمعهما ضمن نصف نهائي دوري السلة، حيث يسعى كل فريق إلى حسم المواجهة وانتزاع بطاقة النهائي، للحاق بالشارقة، الذي حسم تأهله بالفوز مطلع الشهر الجاري على الوصل ذهاباً وإياباً «77-66» و«76-67».

وتبدو حظوظ الفريقين متساوية، بعد أن فاز شباب الأهلي ذهاباً «86-69»، قبل أن يرد «العميد» اعتباره بالفوز إياباً «104-99». وتضم تشكيلة شباب الأهلي بقيادة المدرب المصري أحمد عمر، مجموعة من اللاعبين المميزين، أمثال: الأشقاء محمد وأحمد وحامد عبداللطيف، إضافة إلى قيس عمر، وصانع الألعاب طلال سالم، والثنائي الأميركي براندون تريشي ونيك مينراث.

وعلى الطرف الآخر، يعوّل مدرب النصر، الصربي إيفان ينيك، على خبرات النجم صالح سلطان، والموهوب حسن عبدالله، اللذين سجلا في مواجهة الأحد الماضي في إياب نصف النهائي 23 و17 نقطة على التوالي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news