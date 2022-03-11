الامارات | أصحاب الأرض يأملون تحسين مراكزهم قبل التوقف الدولي

شكرا لقرائتكم خبر عن أصحاب الأرض يأملون تحسين مراكزهم قبل التوقف الدولي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبحث أصحاب الأرض في مباريات العروبة مع الجزيرة، واتحاد كلباء مع الظفرة، والإمارات مع خورفكان، عن النقاط الثلاث كاملة لتحسين مراكزهم قبل التوقف الدولي في ثلاث مباريات تقام اليوم في الفجيرة وكلباء ورأس الخيمة ضمن الجولة 19 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

ويبرز إلى الواجهة لقاء الجزيرة الباحث عن ثلاث نقاط مهمة تعيده إلى أجواء المنافسة أمام الخصم العنيد العروبة، بينما فوز الظفرة وخورفكان سيقربهما كثيراً من المنطقة الدافئة على سلم ترتيب البطولة.

ويتقابل غداً، شباب الأهلي مع ضيفه الوصل في مباراة يسعى خلالها أبناء المدرب المواطن مهدي علي، إلى استثمار معنوياته العالية إثر تأهله إلى نهائي كأس رابطة المحترفين على حساب الوحدة.

النقاط كاملة تغري الجزيرة والعروبة

يطلب الجزيرة النقاط الثلاث كاملة أمام العروبة في استاد الفجيرة من أجل البقاء في سباق المنافسة، على الرغم من صعوبة المهمة أمام العروبة الذي كان قد عطل العين المتصدر بفرض التعادل أمامه. ويمتلك الجزيرة 32 نقطة لاستعادة حظوظ المنافسة ويراهن على الفوز مساء اليوم واستثمار مباراته المؤجلة مع اتحاد كلباء للاقتراب كثيراً من العين والوحدة. أما العروبة (10 نقاط) فلا مجال أمامه للتفريط بالنقاط.

كلباء والظفرة.. «الفوز الأهم»

يبحث اتحاد كلباء عن استعادة نغمة الانتصارات المتوقفة منذ انطلاق مباريات الدور الثاني ودخول منطقة الأمان، وهو نفسه ما يصبو إليه الظفرة الذي حقق فوزاً باهراً في الجولة الماضية على خورفكان ويتطلع لتحقيق أهم فوز يحققه للابتعاد عن مؤخرة الترتيب، إذ يبلغ رصيد كلباء 19 نقطة في المركز العاشر بينما الظفرة 14 في المركز الـ12، وسيقود فوز الأخير بقيادة مدربه المغربي بدر الدين الإدريسي إلى الاقتراب بشكل كبير من تحقيق البقاء في الدوري.

«الصقور» و«النسور».. من يحلّق

يستضيف فريق الإمارات ضيفه خورفكان في المباراة التي ستقام في استاد الإمارات في رأس الخيمة وعينه على الفوز ونيل ثلاث نقاط ثمينة لتعزيز رصيده البالغ ست نقاط في محاولة لتقليل الفارق بينه وبين فريقي العروبة والظفرة للبقاء في دوري الأضواء في مباراة تعتبر ليست سهلة على الرغم من أن «الصقور» يلعب على أرضه وأمام جمهوره وذلك للفارق الفني بينه وبين «نسور خورفكان» الذي يبلغ رصيده 18 نقطة، ويتطلع الفريقان إلى الفوز وتعويض خسارتهما في الجولة الماضية بنتيجة قاسية حيث خسر الإمارات أمام النصر (4-0) بينما خسر خورفكان أمام الظفرة (4-1)، وسيسهم فوز أي منهما بتحقيقه لخطوة جيدة إلى الأمام على العكس من التعادل الذي سيصعب من سعي الصقور للبقاء.

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